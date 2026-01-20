5 anyos gilugos sa silinga’ng ‘adik’

Balhog sa prisohan ang usa ka 43-anyos nga lalaki human masakpi sa akto nga nisuway og lugos sa iyang 5-anyos nga silinga'ng bata nga babaye niadtong Dominggo sa kaadlawon, Enero 18, 2026, sa Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa alyas nga si Vincent, residente sa maong barangay, kinsa giingong ubos sa impluwensiya sa ilegal nga drugas ug ilimnong makahubog atol sa hitabo.
Sumala sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, naluwas ang bata tungod sa pag-abot sa iyang uyoan.
Nasakpan sa uyoan ang suspek sa sulod sa ilang panimalay nga naghukas na sa iyang short-pants ug nagsugod na sa pagbuhat sa dautang tinguha ngadto sa bata nga natulog niadtong higayona.
Daling nangayo og tabang ang uyoan sa mga barangay tanod nga maoy nikupot sa suspek sa wala pa kini gitugyan ngadto sa kapulisan.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, wala na mohimakak si Vincent ug niangkon nga nakagamit siya og shabu balor og P200 sa wala pa ang krimen.
Matod niya, naagni siya sa kaputi sa bata hinungdan nga nisaka siya sa giabangan nga balay niini.
“Sa silong mi nag-abang, sila naa sa taas. Nakita nako na'ng bataa nga natulog mao to akong gisaka. Pero wala man gyud masulod (ang kinatawo) kay naabot man ang iyang uyoan,” asoy ni Vincent sa iyang pamahayag.
Bisan og nangayo og pasaylo ang suspek ngadto sa ginikanan ug kabanay sa biktima, determinado ang pamilya sa bata nga pasakaan siya og kasong Statutory Rape o Attempted Rape. / AYB