5 anyos napatay sa 8 anyos

Patay ang 5-anyos nga lalaki human naabis ang liog niini sa cutter sa iyang 8-anyos nga ig-agaw sa usa sa mga barangay sa Lungsod sa Argao alas 5 sa hapon sa Miyerkules, Nobiyembre 26, 2025.
Matod ni Police Executive Master Sergeant Vivian Tamayo, imbestigador sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Argao Municipal Police Station, nga unang nidangop kanila ang inahan sa 5-anyos nga biktima human nila mapalgi ang iyang anak nga naglutaw na sa tubig sa creek sa ilang lugar.
Ang barangay ug pangalan sa biktima ug sa 8 anyos wala nganli sa kapulisan tungod kay pulos mga menor de edad.
Matod sa 27-anyos nga inahan nga nianang alas 2 sa hapon sa susamang adlaw, nananghid kaniya ang 5-anyos niyang anak nga manguha og umang sa sapa uban sa iyang 8-anyos nga ig-agaw.
Apan dako na lang ang iyang kahingawa tungod kay pagka alas 4 sa hapon iyang nakita ang 8 anyos nga nag-inusara nga nipauli.
Sa dihang iyang gipangutana asa ang 5 anyos, niingon lang kini nga nabilin sa sapa.
Tungod sa kahadlok sa inahan, nangayo kini og tabang sa mga barangay official ug sa mga silingan aron pangitaon ang bata ug dako na lang ang ilang kakurat dihang ilang napalgan ang bata nga naglutaw na sa creek nga wala nay kinabuhi ug dunay samad sa dunggan ug liog.
Nihimo gilayon og imbestigasyon ang WCPD sa Argao Municipal Police Station uban sa Department of Social Welfare and Development ug ilang gihinabi ang 8 anyos nga maoy kauban niini.
Niangkon kini mga samtang nagduwa sila og lapok sa biktima, iya kining gisugo nga limpyohan ang iyang likod tungod kay katol na kaayo apan gipatid-patiran siya niini.
Iya kining gihapak sa iyang kamot apan wala siya makabantay nga naggunit diay siya og cutter nga labihan ka hait ug naigo ang liog sa biktima.
Sa unang tan-aw sa 8 anyos wala ra maunsa ang iyang ig-agaw nga maoy hinungdan nga niuli siya biniyaan ang biktima nga naghilak ug gilabay ang cutter nga iyang gigamit. / AYB