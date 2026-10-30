5-day workweek gibalik na sa Cebu City Hall

Balik na sa lima ka adlaw nga opisina ang mga kawani sa Cebu City Hall sugod sa Lunes, Nobiyembre 2, 2026, human opisyal nga gibakwi ni Mayor Nestor Archival ang gipatuman nga four-day workweek schedule sa dakbayan.
Pinaagi sa Executive Order nga gipagawas niadtong Oktubre 29, 2026, opisyal nga gibakwi ni Archival ang Executive Order No. 113 nga unang nagpatuman sa four-day workweek sa mga kawani sa dakbayan aron unta makadaginot sa kuryente ug mapalambo ang operasyon.
Tungod sa bag-ong mando, mobalik na ang regular nga operasyon sa tanang buhatan sa kagamhanan sa dakbayan gikan sa Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, ug adunay usa ka oras nga lunch break.
Gipasabot ni Archival nga nahimo ang maong desisyon dihang nahuman ang pilot period sa maong nga pamaagi ug aron maseguro ang tul-id ug hapsay nga paghatag og serbisyo sa publiko.
Matod sa order, ang regular nga oras sa opisina makatabang aron mas dali nga makasulod ang publiko sa mga serbisyo sa gobiyerno ug mas matubag ang mga panginahanglan sa mga residente.
Gihisgutan sa order ang Republic Act 11285 o ang Energy Efficiency and Conservation Act, isip basehanan sa nilabay nga four-day workweek nga schedule.
Gigamit sab niini ang mga probisyon sa Local Government Code nga naghatag og katungod sa mayor sa pagpatuman og mga lakang para sa maayong pagdumala.
Moepekto ang bag-ong eskedyul sa tanang departamento, buhatan ug pasilidad nga gidumala sa Cebu City Government.
Apan ang mga buhatan nga naghatag og batakang serbisyo ug frontline services mahimong mopadayon sa ilang gituman nga eskedyul o mogamit og shifting arrangement aron dili mabalda ang ilang operasyon.
Apil sa wala naapil sa pag-usab sa eskedyul mao ang health and medical services, disaster response, police ug fire protection, public safety, solid waste management, sanitation, traffic management and enforcement ug uban pang buhatan nga nagkinahanglan og 24/7 nga operasyon.
Gimanduan ang mga department head nga seguraduhon nga sakto ang gidaghanon sa mga kawani aron mapadayon ang batakang serbisyo.
Ang Human Resource Development Office, kauban ang Office of the City Administrator, magpagawas og mga giya alang sa hapsay nga transition sa maong kausaban. / CAV