5 ka andana nga condo tukoron sa siyudad alang sa nasunogan

TUKORAN sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og condominium ang mga biktima sa sunog sa Sityo McArthur, Barangay Tejero, Cebu City niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025.
Basi sa inisyal nga banabana sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo, 42 ka balay ang naapektuhan, ug 32 niini ang hingpit nga naugdaw.
Padayon pa ang imbestigasyon sa kabomberohan aron masuta ang hinungdan sa sunog.
Usa sa mga biktima sa sunog, si “Doms” (dili tinuod niyang ngalan), nagduda nga ang iyang mga silingan naggamit og ilegal nga droga, maoy hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
Matod ni Doms, dihang nagsugod ang sunog, daling nigawas ang duha ka tawo gikan sa balay nga gigikanan sa kayo.
Si Rey Villaro, ig-agaw sa tag-iya sa balay nga gigikanan sa sunog, niingon nga nagkalainlain'g isyu ang nikatap bahin sa hinungdan sa sunog.
Si Kapitan Harold Seno sa Barangay Tejero, nipahibawo nga duna sila’y duha ka plano alang sa mga biktima sa sunog.
Una, mao ang pagtukod og condominium ug ikaduha, mao ang pag-abang og bodega aron kapuy-an sa mga biktima.
Gitinguha sa Kagamhanan sa siyudad nga magtukod og condominium nga adunay lima ka andana sa lugar nga nasunog, ug gilauman nga mahuman kini sulod sa usa ka tuig.
Gibisita ni Mayor Nestor Archival ang Tejero Sports Complex niadtong Miyerkules, diin temporaryong nagpuyo ang mga biktima, aron pagsusi sa ilang sitwasyon.
“As of now we still can’t give anything from the government, however I have some small cash and that’s what I gave,” matod ni Archival. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern