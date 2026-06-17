5 ka barko sa Iran nakaagi na human gitangtang sa US ang naval blockade

Lima ka mga barko sa Iran ang niagi sa Strait of Hormuz niadtong Lunes human gitangtang sa Estados Unidos ang naval blockade niini human gipahibalo ang usa ka memorandum of understanding (MoU) sa kalinaw tali sa Tehran ug Washington, sumala sa taho sa semi-official Tasnim news agency.
Giingon sa taho (report) nga ang mga barko naglangkob sa tulo ka tankers sa lana ug duha nga nagdala sa mga kinahanglanon nga butang.
Ang Estados Unidos nagpahamtang ug naval blockade sa Strait of Hormuz niadtong Abril, nga nagpugong sa mga barko nga mobiyahe paingon ug gikan sa mga pantalan sa Iran, isip tubag sa paghugot sa Iran sa pagkupot sa agianan sa tubig human sa hiniusang pag-atake sa US ug Israel sa nasod, nga nagsugod niadtong Pebrero 28 ug nagpadayon sulod sa 40 ka adlaw.
Gipahibalo sa Iran, Estados Unidos ug Pakistan sayo sa Lunes ang pagtapos sa MoU sa pagtapos sa gubat pagkahuman sa mga semana sa negosasyon, ug gidugang nga kini opisyal nga pirmahan sa Switzerland sa Biyernes.
Human sa pag-anunsyo, gimando ni US President Donald Trump ang pagtangtang sa anti-Iran naval blockade.
Gikutlo sa Tasnim ang impormasyon gikan sa usa ka tinubdan nga nag-ingon kaniadtong Lunes nga ang Iran gikatakda nga magbukas pag-usab sa Strait of Hormuz pagkahuman sa pagpirma sa MoU. / Xinhua