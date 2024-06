5 ka buwan nga puya patay sa aksidente

Namatay ang usa ka lima ka buwan nga lalaki nga puya sa bangga sa duha ka mga motorsiklo sa national highway sa Brgy. Kalunasan, lungsod sa Calape, Bohol, alas 7 sa buntag sa Huwebes, Hunyo 13, 2024.

Sa imbestigasyon sa kapuli­san sa Calape, luwan sa Honda Click nga motorsiklo ang mag-live in partner gikan sa lungsod sa Inabanga nga mopaingon sa dakbayan sa Tagbilaran.

Ang nagmaneho sa Honda Click ang 21 anyos nga inahan ug angkas niya ang iyang kaipon nga nagkugos sa lima ka buwan nilang anak.

Sigun sa mga saksi nga ni-overtake ang ilang motorsiklo hinungdan nga mikawat sila sa laing lane sa karsada. Sa ilang pag counterflow, ilang nakahinagbo ang Suzuki Smash nga motorsiklo nga paingon sa lungsod sa Tubigon.

Human sa ilang pagkabangga, nabangga pa sila sa usa ka tricycle for hire ug tungod sa kakusog sa impact, sila nangalagpot nga maoy hinungdan sa nahiaguman niini nga dako’ng kadaut sa ilang lawas. Gidali sila sa pagdala sa Calape Mother and Child Hospital apan gideklarar sa mga doktor nga dead on arrival ang masuso tungod sa kadaot nga naangkon sa lawas ug ulo.

Samtang ang mag live in partner gibalhin sa tambalanan sa Tag­bilaran, naa sa kritikal nga ka­himtang ang 21 anyos nga inahan.

Naangol usab ang driver ug sa­kay sa naengkwentro nila nga motorsiklo apan giingong naa na sa luwas nga kahimtang.

Giingong taga Tagbilaran ang mag live in partner ug miadto lang sila sa Inabanga aron kuhaon ang ilang anak. / AYB