5 ka colorum nga sakyanan nasakpan sa Metro Cebu

Nasakpan ang lima ka sakyanan nga nag-operate isip “colorum” sa Land Transportation Office (LTO) 7 atol sa operasyon sa nagkalainlaing bahin sa Metro Cebu.
Kini kabahin sa gihingusgan nga kampanya sa ahensiya batok sa mga dili awtorisadong public transport services.
Ang operasyon niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026, gihimo ubos sa direktiba ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan.
Padayon ang paningkamot sa ahensiya sa pagpugong sa ilegal nga operasyon sa pampublikong transportasyon, pagpanalipod sa mga pasahero, pagpalig-on sa kaluwasan sa kadalanan, ug pagseguro sa patas nga kompetisyon tali sa mga lehitimong public utility vehicle operators.
Nagpasidaan si Dinglasan sa mga operator sa mga dili awtorisadong public utility vehicles ug sa mga nag-abuso sa ilang prangkisa nga padayon pa nga hingusgan sa ahensiya ang ilang kampanya.
“Let this serve as a final warning to all colorum operators and those abusing their franchises. The temporary profits gained from illegal operations are never worth the penalties and legal consequences,” matod ni Dinglasan.
“It is only a matter of time before the law, through LTO Region 7, catches up with you,” dugang niya.
Sumala sa LTO 7, ang mga nasakpan nga sakyanan naglakip sa usa ka passenger van, tulo ka sport utility vehicles (SUVs), ug usa ka commercial bus.
Atol sa inspeksyon, nadiskobrehan sab sa mga awtoridad nga ang commercial bus adunay chassis number nga wa motakdo sa rekord nga anaa sa iyang Certificate of Registration.
Gisusi na kini sa mga awtoridad aron mahibaw-an kon adunay nalapas nga mga lagda.
Ubos sa Joint Administrative Order (JAO) No. 2014-01, ang usa ka sakyanan giisip nga colorum kon nag-operate isip public utility vehicle nga way pagtugot gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), naggamit og dili awtorisadong rota, nag-operate ubos sa laing classification gawas sa gitugot sa prangkisa, o nagpadayon sa operasyon bisan suspendido, kanselado, o expired na ang Certificate of Public Convenience (CPC).
Ang JAO No. 2014-01 maoy hiniusang regulasyon sa transportasyon nga gipagawas sa kanhi Department of Transportation and Communications kauban ang LTO ug LTFRB, nga naglatid sa mga silot alang sa ilegal ug dili awtorisadong operasyon sa pampublikong transportasyon.
Sa unang paglapas, mahimong silotan og multa nga mokabat sa P1 milyon alang sa mga bus, P200,000 alang sa mga truck ug van, P120,000 alang sa mga sedan, P50,000 alang sa mga jeepney, ug P6,000 alang sa mga motorsiklo.
Lakip sab niini ang minimum nga tulo ka bulan nga impounding sa sakyanan.
Mahimo sab nga sakmiton sa mga awtoridad ang Certificate of Public Convenience (CPC) sa operator, i-blacklist ang nasakpang sakyanan ug ang ubang unit ubos sa maong prangkisa, ug kanselahon ang rehistro sa sakyanan.
Kon makalapas pag-usab ang operator, mahimo na nga bawion ang tanan niyang CPC, did-an na siyang mag-operate sa pampublikong transportasyon, i-blacklist ang tibuok fleet, ug kanselahon ang rehistro sa tanan niyang awtorisadong mga unit. / DPC