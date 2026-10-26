5 ka drug informants sa PDEA 7 nakadawat og P700K nga ganti

Lima ka mga molupyo nga nakatabang sa pagkasakmit sa kapin pito ka kilo nga shabu ang gipasidunggan ug gitunolan og cash reward sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026, sa ilang buhatan sa Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo.
Moabot sa P715,615.06 ang kinatibuk-ang kantidad nga giapudapod sa PDEA 7 ngadto sa lima ka civilian informants subay sa ilang programa nga "Operation: Private Eye."
Giila lang sa ilang mga alyas ang maong mga informants aron mapanalipdan ang ilang seguridad.
Si alyas Dodoy nakadawat og P88,778.43 human siya nihatag og mahinungdanong impormasyon nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka drug personality sa Barangay Mantuyong, Siyudad sa Mandaue niadtong Pebrero 20, 2025, diin nasakmit ang 815.45 gramos nga shabu.
Samtang si alyas Kanot ang gitunolan og P79,256.70 human sa malampusong pagkasikop sa usa ka drug personality ug pagkasakmit sa 1,092.309 gramos nga shabu niadtong Disyembre 28, 2025, sa Barangay Don Pedro, Dakbayan sa Bogo.
Moabot sab sa P74,204.61 ang nadawat ni alyas Loloy, kinsa naghatag og impormasyon nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka drug personalities sa Barangay Subangdaku, Mandaue City niadtong Marso 13, 2026, diin nakuha ang 743.619 gramos nga shabu.
Si alyas Inday ang nihatag og impormasyon sa PDEA 7 bahin sa usa ka drug personality nga nadakpan sa usa ka commercial establishment sa Barangay Guizo, Siyudad sa Mandaue niadtong Enero 29, 2026. Nakuha gikan sa maong suspek ang 1,239.861 gramos nga shabu, diin nakadawat si Inday og P170,167.20 nga ganti.
Ang labing dako nga reward nadawat ni alyas Baldo nga nikabat sa P303,244.08 pinaagi sa duha ka managlahing operasyon. Ang iyang unang tip niresulta sa pagkasikop sa usa ka suspek ug pagkasakmit sa 1,479.34 gramos nga shabu sa Barangay Subangdaku, Mandaue City niadtong Pebrero 19, 2026, diin gitunolan siya og P136,227.61. Ang ikaduha niyang tip mao ang pagkasakmit sa 1,846.34 gramos nga shabu sa Barangay Maguikay, Siyudad sa Mandaue niadtong Mayo 6, 2026, diin nadawat niya ang nahabilin nga ganti. / AYB