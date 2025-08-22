5 ka HVT sikop sa Camotes

LIMA ka mga high value targets (HVT) ang nangadakpan sa hiniusang anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa Huwebes ug Biyernes, Agusto 21-22, 2025 sa Lungsod sa San Francisco isla sa Camotes, Probinsiya sa Sugbo.
Tulo ka high impact operations ang gilusad sa PDEA 7 ug CPPO sa tinguha nga pagminos sa drug supply sa maong lungsod aron nga magpabilin ang status niini nga drug cleared.
Unang operation nahitabo alas 5:23 sa hapon, Huwebes, Agusto 21, 2025, sa Sitio Matab-ang, Barangay Sonog, Lungsod sa San Francisco isla sa Camotes diin ang mga personnel sa PDEA Cebu Provincial Office uban sa PDEA Regional Special Enforcement Team, PDEA Intelligence Operating Unit 7 ug Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office nga niresulta sa pagkasakmit sa 6 ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 505 gramos nga dunay standard drug price nga P3.4 milyunes.
Ang mga nasikop giila nga silang Renmar Matugas, 40, taga Sitio Lawis, Barangay Sta. Cruz sa maong lungsod nga maoy target sa operation, samtang ang iyang bata-bata nga nabutang sa regional target-listed individual nga nakaikyas, giila sa alyas nga Regan Rica.
Giingon nga si Matugas ug ang kauban nga nakaikyas mga major player sa ilegal nga drugas sa maong lungsod ug taod-taod na nga gipanid-an sa kapulisan ug PDEA.
Ang kapulisan sa San Francisco nilusad og manhunt operation batok kang Rica nga padayon pa nga nagtagu-tago.
Samtang pagka alas 10:14 sa gabii sa susamang petsa, laing buy-bust ang nahitabo sa Barangay Santa Cruz nga niresulta sa pagkasakmit sa binulto nga gituohang shabu nga motimbang og 515 gramos nga mobalor sa P3.5 milyunes lakip na ang buy-bust money.
Ang mga nadakpan mao sila si Ronel Capawa Granada, 40, taga Sitio Lower Bantolinao, Barangay Villahermosa , Lungsod sa Tudela nga maoy target sa operation lakip na ang iyang kauban nga si John Michael Estrera Albaracin, 22, taga Sitio San Martin, Barangay San Isidro, San Francisco.
Pagka ala 1:12 sa kaadlawon, Biyernes, Agusto 22, 2025, laing buy-bust ang gihimo sa Barangay San Isidro nga nakasakmit sab ang kapulisan og duha ka dagkong putos sa shabu nga motimbang og 105 gramos nga mokantidad sa P714,000 ug ang buy-bust money.
Ang napusasan giila nga si Ricardo Wenceslao, 53, taga Sitio Baring, Barangay San Isidro ug si Jaykert Delcoro Pugay, 20, residente sa Sitio Campahong, Barangay San Isidro, Lungsod sa San Francisco.
Matod ni Leia Alcantara ang information officer sa PDEA 7 nga moabot ang tanan sa P7.65 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang ilang nasakmit sa maong mga operation sa isla sa Camotes.
Usa ka buwan nga gipaubos sa monitoring ug case buildup ang maong mga drug personalities inabagan sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo.
Sa nakuha nga impormas-yon nga makabaligya ang ma-ong mga suspek og 200 ngadto sa 300 gramos nga shabu matag semana.
Si Police Colonel Christopher Bermudez, hepe sa CPPO, nibutyag nga dili ordinaryo ang operasyon kay nabungkag ang dakong drug network sa tibuok isla.
“This is not an ordinary bust; it is a coordinated takedown of a network that has long poisoned Camotes. The joint effort of Cebu PPO, PDEU, and PDEA proves that when we combine intelligence, discipline, and resolve, no syndicate is too entrenched to dismantle. Camotes will never be a safe haven for the illegal drug trade”, matod ni Bermudez. / AYB