5 ka iro, 6 ka iring ‘gihiluan’, namatay

Lima ka mga iro ug unom ka mga iring ang nangamatay human gidudahan nga nakakaon og hilaw nga karne nga gisagulan og hilo sa ilaga sa usa ka compound sa Barangay Cabancalan, dakbayan sa Mandaue niadtong Sabado, Disyembre 2, 2023.

Sa nag-viral nga social media post sa usa sa mga tag-iya sa iro nga si Princess Val Durado, siya niingon nga ang compound napalibutan na sa mga iro ug saba lang kon adunay mga estranghero.

Si Durado niingon nga ang mga iro maoy naghatag sa compound og dugang proteksyon.

Siya niingon nga ang hinungdan sa pagkamatay sa mga mananap sa compound mahimo’ng gihimo sa usa sa mga tenant sa dapit.

“Ang usa sa mga nag-abang dayag nga nagdumot sa mga iro sa bisan unsang hinungdan ug nakahukom nga tinuyo nga patyon sila gamit ang hilo sa ilaga,” matod sa social media post ni Durado

Si Durado niingon nga ang iyang iro nga si Benji, kinsa usa sa mga alaot nga biktima, namatay tungod sa hilo sa ilaga.

Ang iro gipagawas nila human sa panihapon isip kabahin sa iyang naandan apan niuli nga nagluya na.

“Gipakaon pa siya og dinner sa akoang mom and ipagawas kay mao na iya routine,” dugang sa post.

Matod ni Durado nga laing iro niya nga gihinganlan og Pyro nahilo sa miaging tuig.

Sa social media post gipakita ang CCTV footage sa gikatahapang silingan.

Ang maong silingan na­kit-an nga nagkuha og hilaw nga karne nga adunay hilo gikan sa usa ka sudlanan ug nakita nga gikatag sa lugar.

“Hopefully we get the justice for the all the dogs and cats that were poisoned by this man,” matod ni Durado

Dugang niya nga nagpa-blotter na sila sa polis ug nanghinaot nga makuha sa mga iro ang hustisya nga angay kanila.

Ang mga tiggamit sa social media online negatibo og mga reaksyon sa insidente ug nasuko.

“Mayta ma karma siya sa iyang gibuhat..” dason sa reaksiyon sa usa ka nitizen

Ang Section 9 sa Republic Act 10631 o ang Philippine Animal Welfare Act of 2013 nag-ingon nga “Bisan kinsa nga tawo nga mopailalom sa bisan unsang mananap sa kabangis, maltreatment o pagpasagad, kon makombikto pinaagi sa katapusang paghukom, silutan pinaagi sa pagkabilanggo ug/o multa.”