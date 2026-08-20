5 ka JO workers sa Cebu City nagpositibo sa illegal drugs

Lima ka job order (JO) workers sa Cebu City Government ang nagpositibo sa illegal drugs atol sa surprise drug testing nga gihimo niadtong Miyerkules, Agusto 19, 2026, sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Gibutyag ni City Councilor Dave Tumulak nga adunay tulo ka mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) ug duha mga empleyado sa CCSC ang niguwa nga positibo.
Apan gipasabot ni Tumulak nga ang unang positibo’ng resulta dili pa final nga finding, tungod kay ang lima ka empleyado moagi pa og dugang imbestigasyon.
Ang duha ka personnel sa CCSC, sublion pag-drug test.
“Duna tay pagahimuon nga subli nga drug test aning duha. Duna tay imbestigasyon nga ipahimo aning lima—tulo sa CCDRRMO, duha pud sa CCSC,” matod ni Tumulak.
Gipahigayon ang surprise drug testing sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, uban sa Cebu City Government pinaagi sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention (Cosap).
Sa kinatibuk-an, 330 ka empleyado gikan sa nagkalainlaing opisina sa city government ang gipaubos sa drug test.
Ang maong kalihukan kabahin sa Drug-Free Workplace Program sa Cebu City Government ubos sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival nga nagtumong sa pagmintinar og luwas, himsog, ug drug-free nga working environment sa mga empleyado sa city government. / CAV