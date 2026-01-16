5 ka kaso’ng libel ni Ligas gibasura

Gibasura sa Cebu Provincial Prosecutor’s Office ang lima ka count sa kasong cyber libel nga gipasaka sa negosyante ug kontraktor nga si Jerome Awit batok sa komentarista sa radyo nga si Edward Ligas.
Sa usa ka 14 ka pahina nga joint resolution nga gipetsahan niadtong Nobiyembre 19, 2025, gipakita sa piskaliya nga walay nakitang igong basehan aron makiha si Ligas sa paglapas sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012.
Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, gihulagway ni Ligas ang maong desisyon isip usa ka dakong kadaugan, dili lang alang kaniya, kondili alang sa mga lumulupyo sa Dakbayan sa Mandaue. Matod niya, bunga kini sa iyang pagbutyag sa mga giingong anomaliya ug substandard nga mga proyekto sa kagamhanan.
"Kini dili lang nako nga kadaugan, kondili kadaugan sa katawhan sa Mandaue nga nibarog batok sa mga kurakot nga opisyal ug mga kontraktor nga mikawkaw sa pundo sa gobiyerno pinaagi sa mga flood control projects ug uban pang substandard nga proyekto," pamahayag ni Ligas.
Ang kaso nanukad sa mga programa ni Ligas sa radyo ug sa iyang mga post sa Facebook diin iyang gisaway ang LZLREJ Trading and Construction Corp nga gipanag-iya ni Awit.
Partikular nga gituki ni Ligas ang nahugnong rip-rap project sa Barangay Maguikay niadtong Oktubre 29, 2024, ug ang uban pang multi-million pesos nga flood control projects sa Mandaue.
Base sa dokumento nga nakuha ni Ligas, ang kompanya ni Awit nakakuha og kapin sa 20 ka mga kontrata sa ikaunom nga distrito nga mobalor og P1.4 bilyon. Gipasanginlan sab ni Ligas si Awit nga nakigkunsabo kang 6th District Representative Lolypop Ouano-Dizon aron makuha ang maong mga proyekto ug gipasakaan siya og kaso isip porma sa pagpang-harass.
Ubos sa paggiya sa iyang abogado nga si Atty. Don Anthony Eballe, malampusong nadepensahan ni Ligas ang iyang baruganan.
"Finding NO prima facie evidence with reasonable certainty of conviction... the undersigned recommends for their DISMISSAL," kabahin sa resolusyon sa piskaliya. / GPL