5 ka Koreans nga wanted saS. Korea, nadakpan sa Sugbo

Lima ka Korean nationals nga dunay warrant of arrest sa ilang nasod ang nadakpan sa Regional Special Operations Unit (RSOU) 7 uban sa Regional Intelligence Division (RID) 7 ug Bureau of Immigration (BI) sa Lunes Agusto 18, 2025, sa usa sa mga lugar sa Sugbo.
Ang maong mga Koreano nag-atubang og kasong kalapasan sa Articles 47 (2) ug 26 (1) sa kalapasan sa National Sports Promotion Act sa nasod sa Korea.
Gumikan niini, nipagawas og red notice ang Interpol aron ialerto ang Pilipinas labot sa presensya sa maong mga langyaw dinhi.
Nakig-alayon dayon ang Korean Consulate sa Cebu aron matabangan sila sa pagdakop sa ilang kaubang Koreano nga naa sa Sugbo nag tagutago.
Human masayran ang ilang nahimutangan, nilusad dayon og operation ang RSOU 7 sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Taran Jr. ug RID 7 pinaagi ni Poplice Colonel Russel Maca sa pakig-alayon sa BI 7 nga niresulta sa ilang pagkasikop.
Gipangkustodiya sa temporary custodial facility sa PRO 7 ang lima ka mga Korean national ug gipaabot ang mando gikan sa korte sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Bureau of Immigration.
Tungod sa maong kalambuan, nibisita sa buhatan sa Police Regional Office 7 si Consul General Song Sewan sa Korean Consulate sa Sugbo aron itunol ang Letter of Appreciation kang Police Brigadier General Redrico Maranan.
Gikalipay sa gobiyerno sa Korea ang dali nga pagkasikop sa lima ka wanted person sa ilang nasod ug ila kining gitakdang dalhon aron didto itaral ang ilang mga kaso.
Si Maranan nagpasalamat sab sa Korean Consulate ug nipasalig nga andam ang kapulisan sa Central Visayas sa pagpangita niadtong mga langyaw nga dunay mga warrant of arrest sa ilang nasod.
Hugot ang gihimong monitoring sa PRO 7 sa pakig alayon sa Bureau of Immigration batok sa mga langyaw nga nagtago sa Central Visayas nga dunay mga red notice gikan sa Interpol. / AYB