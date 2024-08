5 ka mananagat nasikop sa marine sanctuary sa Cordova

Lima ka mga mananagat ang nangasikop sa akdagatan sa Nalusuan Island Marine Sanctuary sa Brgy. Gilutongan, lungsod sa Cordova, alas 4:50 sa kaadlawon, Miyerkules, Agusto 7, 2024.

Ang hiniusang pwersa sa Cordova Municipal Police Station ubos sa ilang hepe nga si PMAJ Joffre D Grande ug ang mga sakop sa Tourist Police Unit (TPU) ubos sa pagpangulo ni P/Maj. Ivy Martin Bartolome ang nagpahigayon sa ilang anti illegal fishing operation.

Gamit ang ilang mga motor boat, ilang nasakpan sa akto ang lima ka mga maanagat sa maong marine sanctuary na nanagat gamit ang compressor nga ilegal nga matang sa pagpanagat.

Ang mga nadakpan mao sila si 'Joel', hamtong ang panuigon, ulitawo apan may kapuyo; 'Jating', hamtong ang panuigon nga may kapuyo; 'Canol', hamtong ang panuigon may kapuyo; 'Ben', hamtong ang panuigon may kapuyo; ug 'Belgari', hamtong ang panuigon may kapuyo. Ang lima pulos taga Dawis, Siyudad sa Tagbilaran, Lalawigan sa Bohol.

Ang mga ebidensya nga nakuha mao ang una ang moto­rized bangka ug 80 metros nga hose, 15 kilos nga nagkalainlaing klase sa isla, compresor tank, duha ka flashlight, tulo ka goggles, duha ka pana, duha ka makina sa motorbanca, duha ka styrofoam ice bucket.

Ang tanan nga kagamitan sa maong ilegal nga pagpanagat nibalor og P71,00 nga naa sa kustodiya sa kapulisan sa Cordova para sa sa proper disposition.

Ang lima gikatakda nga pasakaan og kaso tungod sa pagpanagat sa gidili nga dapit o marine sanctuary sa Cordoca. / DVG