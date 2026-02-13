5 ka mga estruktura naugdaw sa sunog

Lima ka mga estruktura ang naugdaw human niulbo ang usa ka sunog sa 7th Road, North Reclamation Area, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo sa Pebrero 13, 2026.
Nadawat sa Mabolo Fire Sub-Station ang alarma sa alas 2:50 sa hapon.
Giisa dayon ang maong sunog sa first alarm pag-abot sa alas 2:56 sa hapon.
Sumala sa report sa Bureau of Fire and Protection (BFP) Cebu City, ang maong sunog naglambigit sa usa ka establisemento ubos sa KQT Hauling Services nga gipanag-iya ni Kingswell C. Dy.
Moabot sa pito ka mga indibidwal ang naapektuhan sa insidente diin lima ka mga estruktura ang naugdaw nga adunay gibanabana nga gidak-on nga 200 square meters.
Mapasalamaton ang kabomberuhan nga walay natala nga samaran o namatay sa maong hitabo.
Gideklarar nga under control ang sunog sa alas 3:05 sa hapon ug hingpit nga na-fire out paglabay sa siyam ka minutos.
Sa pagkakaron, padayon pa ang imbestigasyon nga gihimo ni FO3 Marie Grace D. Ambayan uban ni FO2 Freddie T. Pasaol aron masuta ang hinungdan sa sunog ug ang kinatibuk-ang danyos sa kabtangan. / PRL