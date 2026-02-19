5 ka mga unit sa breath analyzer gi-turn over ngadto sa Kapitolyo

Gitugyan sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang lima ka unit sa Alcohol Breath Analyzers (ABAs) ngadto sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo isip tubag sa nagkadaghang aksidente sa dalan sa probinsiya nga naglambigit sa mga hubog nga drayber.
Niadtong Huwebes, Pebrero 19, 2026, pormal nga gilusad sa LTO 7 ug sa Probinsiya sa Sugbo, kauban ang Cebu Provincial Police Office (CPPO), ang ilang panagtambayayong pinaagi sa pagpirma sa usa ka Memorandum of Agreement (MOA).
Tumong niini nga mas mapalig-on ang pagpatuman sa Republic Act No. 10586, o ang “Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.”
Ang MOA gipirmahan ni LTO Chief Assistant Secretary Markus Lacanilao ug Cebu Governor Hon. Pamela Baricuatro, sa atubangan nilang LTO 7 Officer-in-Charge Francisco “Franz” Ranches Jr. ug PCOL. Abubakar U. Mangelen Jr., ang Provincial Director sa CPPO.
Human sa pinirmahay, opisyal nga gitunol sa LTO 7 ang lima ka breathalyzer units ngadto sa CPPO.
Ang maong kahimanan nga nagpabiling kabtangan sa LTO, gamiton sa mga “deputized” nga sakop sa Philippine National Police (PNP) nga nadestino sa mga lungsod ug dakbayan sa tibuok lalawigan aron mapalig-on ang operasyon sa kadalanan.
Gihimo kini nga kasabutan tungod sa natala nga pagsaka sa mga paglapas sa RA 10586 sa tibuok isla sa Sugbo. Tungod sa kalapad sa probinsiya ug sa kakuwang sa gidaghanon sa mga enforcement officers, giila sa LTO 7 ang panginahanglan nga dugangan ang ilang kapasidad pinaagi sa pagpakigtambayayong sa mga bansay ug deputized nga PNP personnel sa lokal nga level.
Ubos sa MOA, ang LTO 7 maoy responsable sa paghatag, pagmentinar, ug periodic calibration sa mga ABAs aron maseguro ang kasaligan ug legal nga accuracy niini sa korte.
Ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, pinaagi sa mga sakop sa PNP, obligado nga mogamit sa maong mga himan. / PR