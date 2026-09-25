5 ka public hospital sa Sugbo aduna nay blood bank ref

Aduna na’y bag-ong mga blood bank refrigerator ang lima ka ospital nga gidumala sa Kapitolyo.
Lakip sa gihatagan sa maong mga kahimanan ang Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bogo ingon man ang mga district hospital sa Lungsod sa Malabuyoc, Argao, Minglanilla ug Sogod.
Ang upat gihatagan sa bag-ong refrigerator aron madugangan ang kapasidad sa pagpundo og dugo.
Mao kini usa sa rekisitos sa gipaabot nga Level 1 upgrade sa maong hospitals.
Ang blood bank refrigerators gidesinyo aron magpabilin ang husto ug kontroladong temperatura sa dugo aron maseguro ang kalidad niini sa dili pa kini ihatag sa pasyente alang sa blood transfusion.
Ubos sa Level 1 hospital assessment sa Department of Health (DOH), ang pagbaton og andam nga dugo maoy usa sa mga nag-unang gikinahanglan.
Apil sab sa gikinahanglan sa DOH blood service facility ang mga ekipo ug ang mga lagda alang sa blood services.
Apan gitataw ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Baricuatro Catalan-Viscayno nga ang pagbaton og blood bank refrigerator dili maghatag og katungod sa usa ka ospital nga magpundo o mag-transfuse og dugo.
Tungod kay gikinahanglan nga ang tibuok blood service system mosubay sa tanang lagda ug gipangayo sa DOH.
Kining bag-ong mga kahimanan maoy usa sa mga lakang nga gihimo aron mas mapalapdan pa ang serbisyong medikal sa mga ospital nga gidumala sa Lalawigan sa Sugbo, paagi nga mas mapaduol kini sa mga komunidad. / ANV