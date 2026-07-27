5 ka sakop sa EASL champion Team Cebu mag-training sa Japan sa sunod buwan

Makakuha og kahigayunan ang lima ka mga sakop sa Team Cebu nga naghari sa 1st East Asia Super League (EASL) Future Champions sa Hong Kong ning bag-ohay lang nga mag-training sa Japan sa sunod buwan kauban si Keifer Ravena kinsa maoy Filipino import sa Japan B.League champion Ryukyu Golden Kings.
Gitumbok nga mga sakop sa Team Cebu mao sila si EASL Future Champions MVP Kent Labitad, Venz Nadela, Dwayne Rojo, McDome De Asis, ug team captain Dereck Wenceslao.
Sila si Labitad ug Nadela nasulod sab sa Mythical Team sa torneyo nga alang lang sa mga magduduwa nga nag-edad og 16 anyos o mas ubos.
Sa Japan, gilaumang makat-on ang batan-ong mga magduduwa og dugang mga leksyon sa paggiya sa professional players lakip na niini si Ravena kinsa kanhi nagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) ug Gilas Pilipinas.
Sa wala pa nibiyahe ang Team Cebu paingon sa Hong Kong, sila si Labitad, Wenceslao, De Asis ug hasta si Brix Hernando gitanyagan na og scholarships sa University of San Jose Recoletos ug manuwa na kini sa Baby Jaguars sa sunod season sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi). / ESL