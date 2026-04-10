5 ka sakop sa Japan crime ring nagbase sa Pilipinas, nadakpan

Gidakop sa kapulisan sa Fukuoka, Japan ang lima pa ka indibidwal nga konektado sa usa ka Japanese crime ring nga nakabase sa Pilipinas nga gitawag og “JP Dragon,” human sa ilang pagbalhin ngadto sa Japan, tungod sa gikataho’ng pagpangilad ug pagpangawat.
Usa sa mga suspek, si Miyako Iwamoto, 34, una nang nadakpan sa mga awtoridad sa imigrasyon sa Pilipinas niadtong Oktubre 2025, sa wala pa sila gidakop sa kapulisan didto sa Japan niadtong Martes, April 7, 2026.
Sumala sa imbestigasyon, ang lima ka suspek nga mga miyembro sa JP Dragon, giingong nagpakaaron ingnon nga polis niadtong Disyembre 2022 ug nitawag sa usa ka tigulang nga babaye sa Gifu, diin ilang nailad ang biktima og 1.4 milyunes yen ug nakuha ang iyang cash card.
Moabot na ngadto sa 14 ang mga nadakpan nga miyembro ug kauban sa grupo.
Gituohang ang sindikato nakakuha og mokabat sa 900 milyunes yen gikan sa kapin 250 ka biktima sa halos 20 ka prefecture sukad pa niadtong 2019.
Sa laing kaso nga konektado niini, gidakop sab sa mga awtoridad sa Pilipinas ang giingong lider sa grupo nga si Ryuji Yoshioka, 55, niadtong Hunyo 2025.
Ang kapulisan sa Fukuoka nakakuha og warrant of arrest batok kaniya tungod sa kasong pagpangawat ug nangayo na og extradition aron madala og balik sa Japan. / JIJI