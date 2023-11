5 ka satellite markets pangtukuron sa Danao

Ang Kagamhanan sa dakbayan sa Danao nagplano sa pagtukod og lima ka mga satellite market sulod sa mga estratehikong lokasyon sa siyudad aron makontrolar ang trapiko, ilabina ang ilang nag-unang dalan sa Buenavista-Carmen-Danao-Jetafe sulod sa Barangay Poblacion, diin nahimutang ang nag-unang merkado publiko niini, ug mamenosan ang mga aksidente sa kadalanan sa maong dapit.

Si Danao City Mayor Thomas Mark “Mix” Durano niingon sa Huwebes, Nobiyembre 23, 2023, nga magtukod sila og mga satellite market sa Barangay Lawaan, Baliang, Masaba, Guinacot, ug Dunggoan.

Si Mayor Durano niingon nga ang mga merkado gibutang sa mga bukirang dapit aron mamenosan ang risgo sa mga Danawon nga motabok sa national road ug makasugat og mga disgrasya paingon sa Danao Public Market sa Poblacion o mga merkado sa silingang mga dapit niini, sama sa lungsod sa Carmen.

“Yes, we only have one market damaged by fire, so now it’s better to spread out the crowd. Everybody in the 42 barangays imagine only one market. So, I have strategic market areas and terminal at the same time so they can start businesses also those in the mountainous areas,” matod ni Mayor Durano.

Siya niingon nga pinaagi niini maluagan ang trapiko sa Poblacion tungod kay ang mga Danawanon, labina niadtong naa sa bukiran, di na kinahanglan pang mobiyahe sa siyudad.

Niadtong Huwebes, ang siyudad dunay groundbreaking ceremony alang usa ka satellite market sa Dunggoan, nga dunay budget nga P11.1 million nga gikan sa general fund sa Siyudad.

Sila si Mayor Durano ug Bise Mayor Ramon “Nito” Durano maoy nangulo sa kalihukan nga gitambungan sa mga opisyal sa barangay sa Dunggoan, mga personahe sa kagamhanan sa Dakbayan, ug ubang stakeholders.

Matod niya nga plano usab nila nga magbutang og secondary road sulod sa merkado, nga magsilbi nga connecting loop sa national highway. / HIC