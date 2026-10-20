5 ka tawo giimbestigar, kalabot sa lalaking gilubong sa Citilink

Lima ka tawo ang gipatawag sa Cebu City Police Office (CCPO) alang sa imbestigasyon sa kamatayon sa usa ka 24-anyos nga lalaki nga nakit-an nga gilubong sa bakanteng luna sa kanhing Citilink sa Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026.
Giila sa inahan ug igsuon ang biktima nga si Isaac Virgel Viernes, taga Baskio, Barangay Basak Pardo.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa CCPO, kabahin sa imbestigasyon ang pagpatawag sa lima ka personalidad.
Gipasabot ni Pelare nga ang uban posibleng nakasaksi sa insidente, samtang ang uban gisusi sa kapulisan tungod sa posibleng kalambigitan sa krimen.
Gipasaligan sa CCPO si Cebu City Mayor Nestor Archival ug ang publiko nga gihimo nila ang tanan aron masulbad ang kaso. Gitinguha sab sa kapulisan nga lig-on ang ebidensiya batok sa mga responsable sa krimen.
Alas 10:00 sa buntag niadtong Martes, Oktubre 20, gipatawag sab sa Carbon Police Station ang inahan ug igsuon sa biktima aron motambong sa case conference uban ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, ug sa mga imbestigador.
Matod ni Pelare, naa na sa saktong direksiyon ang ilang imbestigasyon ug nakuha na sab nila ang mga kopya sa CCTV footage nga makatabang sa pag-ila sa mga responsable.
Nangayo siya og pagsabot sa publiko ug gihangyo ang tanan nga hatagan og igong panahon ang kapulisan aron makatigom og lig-on nga ebidensiya ug mapanubag ang mga suspek.
Gipaabot sab sa CCPO ang resulta sa forensic examination sa Police Regional Office 7 Scene of the Crime Operation (Soco), bisan pa og giila na sa pamilya ang mga bukog nga nakuha sa lugar.
Samtang, niingon si Konsehal Dave Tumulak nga base sa iyang nakita sa mga bukog sa biktima, adunay samad sa ulo nga gituohang resulta sa pagbunal.
Aduna sab kini mga samad sa lawas nga posibleng hinungdan sa pagdunggab.
Nagtuo si Tumulak nga planado ang pagpatay ug posibleng daghang tawo ang nalambigit niini.
Masaligon siya nga masulbad sa kapulisan ang kaso ug madakpan ang mga responsable.
Giila ni Tumulak si Viernes isip usa sa iyang mga konstituwente sa Barangay Basak Pardo.
Matod niya, walay rekord ang barangay batok sa biktima.
Apan, nakadawat siya og report nga usahay mahimong saba ug makamugna og kasamok ang biktima kon makainom.
Base sa CCTV footage nga anaa sa kustodiya sa kapulisan, gidala ang biktima sa lugar diin siya nakit-an niadtong Oktubre 8, 2026.
Ang iyang lawas gituohang gibutang sa kanal ug gitabonan og semento nga gisagulan og uling aron mapugngan ang baho.
Apan tungod sa tubig nga moagi sa kanal, dali nga nadugta ang lawas, pagpasabot ni Tumulak.
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga nahitabo ug mailhan ang mga responsable sa kamatayon ni Viernes. /