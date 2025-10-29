5 ka tawo sikop, managlahi nga operasyon sa PDEA 7
LIMA ka tawo ang nadakpan atol sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa Dakbayan sa Sugbo ug Tagbilaran sa Probinsiya sa Bohol sa Martes, Oktubre 28, 2025, nga niresulta sa pagkasakmit sa P476,000 nga balor sa ilegal nga drugas.
Ang labing uwahing anti-illegal drug operation sa mga sakop sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Cebu City Police Office nahitabo sa Sityo Filter Site, Barangay Tisa nga niresulta sa pagkasikop sa high value target.
Giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang dinakpan nga si alyas Dondi, 25, residente sa maong lugar.
Nasakmit sa mga ahente sa PDEA ug kapulisan ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 55 gramos nga dunay standard drug price nga P374,000 lakip na ang buy- bust money.
Sayo niini, alas 4:41 sa hapon gibungkag sa PDEA 7 inabagan sa Maritime Police ug kapulisan sa Tagbilaran, Bohol ang usa ka drug den nga nahimutang sa Purok 1 Barangay Booy nga niresulta sa pagkasikop sa upat ka mga tawo.
Ang nadakpan mao ang drug den maintainer nga mao usab ang target sa operation nga si alyas Andy, 31, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Lakip sa napusasan ang tulo nga naatlan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alyas RJ, 44, taga Bilar, Bohol, alyas Nestor, 43, security guard, taga Booy, Tagbilaran City, ug alyas Jared, 22, call center agent, taga Dao, Tagbilaran City.
Nakuha sa mga operatiba ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos nga dunay kantidad nga P102,000 ug mga drug paraphernalia.
Matod ni Leia Alcantara nga pulos nakadawat ang ilang buhatan og impormasyon labot sa kalambigitan sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas sa ilang mga target. / AYB