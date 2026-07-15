5 ka tawo sikop sa buy-bust sa Toledo City

Lima ka gidudahang drug personality ang nasikop sa duha ka buy-bust nga gipahigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026.
Sa unang operasyon nga gihimo alas 8:25 sa buntag sa Barangay Talavera, Toledo City, nadakpan ang usa ka 35-anyos nga ulitawo ug ang magtiayon nga pulos residente sa Barangay Talavera.
Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Narekober gikan sa ilang posisyon ang mga pakete sa gituoha’ng shabu nga adunay standard drug price nga P2,040.
Sa laing buy-bust operation sa alas 1:45 sa hapon sa Barangay Awihao, Toledo City, nadakpan sab ang 45-anyos nga biyudo nga nailhan sa alyas Pahak, ug 29-anyos nga ulitawo mga taga Barangay Awihao. / GPL