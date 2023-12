5 ka tindahan mibaligya sa minors og ilimnong makahubog, ‘gipasira’

Lima ka mga establisemento sa dakbayan sa Mandaue ang gisirad-an sa kasamtangan tungod sa pagpamaligya og ilimnong makahubog ngadto sa mga menor de edad.

Lima sa unom ka establisemento naa duol sa usa ka dakong unibersidad sa North Reclamation Area sa dakbayan.

Si Atty. August Lizer Malate, executive secretary ni Mayor Jonas Cortes ug pangulo sa Business Permit and Licen­sing Office (BPLO) sa Mandaue, niingon nga Martes, Disyembre 19, niluwat sila og cease and desist order (CDO) sa ma­ong mga tindahan sa miaging semana human makadawat og taho nga padayon silang namaligya og ilimnon makahubog sa mga menor de edad.

Si Atty. Walter Shayne Lumbre, BPLO Mandaue inspector head, niklaro nga sa random inspection nga ilang gihimo subay sa mga taho, duha lang sa unom ka mga tindahan ang nadakpan nga namaligya og ilimnong makahubog ngadto sa mga menor de edad, diin matud niya gibawi na nila ang ilang negosyo permiso.

Si Lumbre niingon nga hata­gan nila og laing higayon nga maka-operate ang maong mga tindahan kon makakuha sila og location clearance gikan sa City Planning and Development Office (CPDO) ug usa ka notarized affidavit of undertaking uban kanila pagseguro nga dili na masubli ang ilang kalapasan.

Usa ka locational clearance ang giisyu ngadto sa mga tag-iya og negosyo nga nagsilbi nga gikinahanglan nga dokumento sa pag-isyu og Business Permit aron garantiya nga ang negosyo nagsunod sa Zoning Ordinance.

Matod ni Lumbre, ang clea­rance makatabang nila sa pagtino kon ang mga tindahan nahulog sa 100-meter radius sulod sa mga school zone, diin ang pagbaligya sa alkoholikong ilimnon dili gitugotan.

Sa laing bahin, gipahinumdoman usab ni Lizer ang mga tag-iya og negosyo sa Mandaue nga mag-renew sa ilang business permit sa saktong oras aron malikayan ang dugang bayronon ug pagpasira sa ilang mga tindahan.

Dili matino ni Lizer ang eksaktong kantidad sa bayranan apan niingon nga ang mga bayranan gikalkulo base sa kapila napakyas ang mga tag-iya og negosyo sa pag-renew sa ilang permit.

Matod niya nga magsugod ang business permit renewal sa dakbayan sa Enero 2 hangtod sa Enero 20, 2024.

Matod ni Lizer, ang mga ne­gos­yante nga gustong motabang sa ilang renewal mahimong mobisita sa Mandaue City Sports and Cultural Complex atol sa maong panahon, samtang kadtong walay panahon sa pisikal nga pagproseso niini mahimo kining online pinaagi sa ilang online portal nga iBPLS.

“For online renewals, they could process their payments through Landbank, 7-Eleven stores, and other banks. The payment would also depend on their gross income,” matod ni Lizer.

Ang mga kinahanglanon alang sa pagbag-o naglakip sa usa ka gipanumpaang deklarasyon sa kita, tulubagon sa buhis, ug usa ka pagbayad sa order sa buhis.

Niadtong Biyernes, Disyembre 22, gipahibalo ni Lizer nga mopahigayon sila og online orientation aron paggiya sa mga negosyante sa portal sa iBPLS sama sa insaktong pagpamaligya og ilimnon.