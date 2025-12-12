5 ka usher sa swertres, gidakop sa Talisay

Napusasan ang lima ka inahan nga nag-usher sa illegal numbers game nga swertres human naaktuhan sa kapulisan nga nangisyu og numero niadtong Miyerkules sa gabii, Disyembre 10, 2025, sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Talisay.
Si Police Lt. Col. Homobuno Sayon, hepe sa Talisay City Police Station, maoy nangulo sa operasyon.
Ang mga nadakpan giila sa ilang mga alyas nga si Jebie, 22 anyos, taga Barangay Cansojong; Merlita, 51 anyos, taga Sityo Ilang-Ilang, Barangay Lagtang; Genelyn, 38 anyos, taga Barangay Lagtang; Renalyn, 27 anyos, taga Sityo Mansueto, Barangay Tabunok; ug Florannie, 35, taga Sityo Kimba, Barangay San Roque.
Ang mga dinakpan walay mga permit gikan sa gobiyerno kabahin sa ilang gipadagan nga sugal.
Nasakmit gikan kanila ang halin sa swertres ug mga gambling paraphernalia.
Gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law ang mga dinakpan.
Ang mga dinakpan nangatarungan nga panginabuhi ang ilang gihimo.
Ang kapulisan sa Talisay nihingusog sa kampanya batok sa ilegal nga sugal. / GPL