5 ka ushers sa swertres dakpan atol sa Kalagkalag

Lima ka usher sa ilegal nga duwa sa swertres ang nadakpan sa managlahing lugar sa Sugbo atol sa Adlaw sa Kalagkalag, Nobiyembre 2, 2026.
Una nga nadakpan si alyas Dulfo, 40, taga Purok Ilaya, Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan sa alas 1:45 sa hapon.
Nailhan siya nga internet installer apan nag-sideline sab isip usher sa ilegal nga swertres.
Nasikop siya human modawat og P20 nga pusta gikan sa usa ka tawo nga polis diay.
Narekober gikan kaniya ang betting stubs, ballpen ug P120 nga kita.
Nadakpan sab sa Purok Baybayon 2, Barangay Jubay, Liloan si alyas Ian, 30, ug nakuhaan og betting stubs, ballpen ug P100 nga kita.
Samtang, duha ka babaye ang nadakpan sa Dakbayan sa Danao nga sila si alyas Ara, 48, taga Barangay Looc nga nakuhaan og P150 ug si alyas Roda, 47, taga Barangay Maslog nga nakuhaan og P250.
Sa Dakbayan sa Bogo, nadakpan sab si alyas Dondon, 31, sa Barangay Marangog.
Narekober gikan kaniya ang mga gamit sa ilegal nga sugal.
Ang lima nag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9287. / GPL