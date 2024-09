5 kawani sa DPS nangawat og puthaw

Gidakop sa Mambaling Police Station ang lima ka mga kawani sa Department of Public Services (DPS) sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo human gipasanginlan nga nangawat og mga puthaw sa Department of Public Works and Highways (DPWH)7 sa South Road Properties atol sa ilang pagpangolekta og basura sa alas 6:00 sa gabii, Martes, Septiyembre 10, 2024.

Kasamtangan lang una nga gipugngan ang pangalan sa mga dinakpan.

Ang maong mga suspek gitahan sa DPWH 7 sa Mambaling police station alang sa pagpasaka og kaso.

Base sa imbestigasuon sa Mamabaling police station nga ang mga nadakpan nga mga garbage collector kini sa DPS apan naka-subcontract sa DPWH 7.

Apan naaktohan sila nga nanguha sa tulo ka puthaw nga alang unta sa pagtukod og taytayan diin ila kining gitagoan sa mga basura sulod sa ilang garbage truck.

Matod ni Police Major Efren Diaz ang hepe sa Mambaling police station nga mokabat sa P300,000 ang balor sa mga puthaw nga gikuha sa mga suspetsado.

Sa nakuha nga kasayuran sa Mambaling police station nga kanunay na nga mawagtangan og puthaw ang DPWH 7 nga tungod ani gipanid-an nila ang ilang gi-stock nga puthaw.

Kasong qualified theft ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa mga suspek. / AYB