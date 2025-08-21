5 modern jeep drivers sikop tungod sa anti-sardinas policy

Pipila ka drayber sa modern public utility vehicles (MPUVs) ang nadakpan niadtong Hulyo tungod sa paglapas sa “anti-sardinas” policy o ang polisiya batok sa pagpasakay og sobra sa gitugot nga gidaghanon sa pasahero.
Ang pagdakop gihimo sa mga sakop sa Land Transportation Office Central Visayas (LTO) human sa mando ni Transportation Sec. Vince Dizon nga hugtanong ipatuman ang kasamtangang lagda niadtong Hulyo 8. Gitataw ni Dizon ang panginahanglan sa pagdili sa overloading sa mga public utility vehicles pinaagi sa estrikto nga pagpatuman sa kapasidad sa pasahero.
Sumala ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Central Visayas Director Eduardo Montealto Jr., ang mga insidente gi-report sab sa mga pasahero.
Matod ni Montealto, kadaghanan sa mga nadakpan nga MPUV drivers nag-operate sa ruta sa Talisay-IL Corso atol sa peak hours.
Giingon ni Montealto nga ang mga operators nitangtang sa mga drayber nga nalambigit, hinungdan nga mas nag-amping na sila karon.
Isip kabahin sa mas maayong pamaagi, ang mga kopya sa show-cause orders ihatag sa mga drayber aron masiguro nga ang mga silot ipahamtang samtang ang LTFRB maoy complainant.
Giklaro ni Montealto nga ang MPUVs gitugotan lang nga adunay maximum nga 10 ka standing passengers.
Giingon niya nga kini gikasabutan sa Land Transportation Office (LTO) Central Visayas.
Ang hiniusa nga lakang sa LTO 7 nagpadayon sama sa random on-field inspections.
Ang duha ka ahensiya nagkasabot nga ang tanang show-cause orders maglista sa mga ngalan sa mga drayber nga molapas sa polisiya aron ang LTO 7 makapahamtang og silot direkta kanila, ug ang LTFRB 7 maoy complainant.
Giawhag ang mga pasahero sa pag-report sa mga drayber nga molapas sa overloading policy sa LTFRB Central Visayas pinaagi sa opisyal nga Facebook page niini, email sa r7@ltfrb.gov.ph, Hotline sa 0917-704-6862 ug Telepono sa (032) 344-9182. / DPC