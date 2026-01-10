5 na ang patay sa Binaliw

Nagpabilin ang pagbangutan sa Dakbayan sa Sugbo human sa pagdahili sa Binaliw Landfill nga nikalas na og lima ka kinabuhi, samtang kapin sa 30 ka tawo ang pada-yong gipangita.
Suma ni Mayor Nestor Archival, nga usa usab ka enhinyero, nakita nga ang magnitude 6.7 nga linog niadtong Septiyembre 2025 ug ang grabeng ulan gikan sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre ang nag-unang hinungdan sa trahedya.
Gipasabot sa mayor ang “sponge effect” diin ang basura misuyop og daghang tubig, butang nga nakapahuyang sa pundasyon sa landfill hangtod nga kini nahagsa.
Nagpadayon ang 24-oras nga operasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) ug rescue teams aron makit-an ang mga missing.
Gibalhin una sa Asian Energy sa Consolacion ang paglabay sa mga basura sa siyudad aron dili malangan ang koleksyon.
Giduso ang dinaliang pag-re-view sa mga pamaagi sa paglabay og basura aron maseguro nga dili na masubli ang maong katalagman.
Padayon usab ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron matino ang kinatibuk-ang tulubagon sa maong insidente. / CAV