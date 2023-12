5 nangapungkol sa mga pabuto

Lima ka mga tawo ang nahimong unang mga kaso sa mga nangapungkol sa panahon sa 2023 Holiday Season usa ka semana sa dili pa ang nasod magsaulog sa Bisperas sa Bag-ong Tuig.

Sa usa ka pamahayag, ang Department of Health (DOH) nitaho sa Martes, Disyembre 26, 2023, nga ang lima ka mga indibidwal nakaangkon og mga samad nga may kalabutan sa pabuto ug kinahanglan nga putlan kini nga bahin sa lawas.

“The DOH recorded today five cases of traumatic amputations due to fireworks,” matod niini. “The five cases of amputation are the first instances needing amputation this holiday season,” kini nidugang.

Ang departamento sa panglawas miingon nga ang mga biktima pulos mga lalaki, tulo ang menor de edad samtang duha ang hamtong.

Ang mga pagkaputol, dugang sa DOH, resulta sa pagkawala o pagkasamad sa mga tudlo ug kamot.Ang mga pabuto nga nalambigit sa pagkaangol sa lima mao ang ilegal nga Boga, Plapla, Five-star, Goodbye Philippines fireworks, ug ang legal whistle bomb.

“Losing a finger, hand, or arm is painful, expensive, and traumatic,” matod sa DOH.

Ang lima ka reveler-amputees nalakip sa 24 ka mga bag-ong kaso sa fireworks-related injuries nga gitaho niadtong alas 6 sa buntag sa Disyembre 26.

Sa 24 ka bag-ong mga kaso, ang tanan lalaki gawas sa usa, lima hangtod 52 anyos.Ang DOH miingon nga 22 sa mga biktima nasamdan sa balay o sa duol nga kadalanan.

Namatikdan sa ahensya nga ang 21 sa mga bag-ong kaso direkta nga naggamit mismo sa mga pabuto.