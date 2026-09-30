5 nasikop sa 2 ka managlahing drug raid sa PDEA 7

Lima ka tawo ang nadakpan sa duha ka managlahi nga anti-illegal drug operations sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa tabang sa kapulisan sa Sugbo niadtong Martes, Septiyembre 29, 2026.
Nisangpot ang mga operasyon sa pagkasakmit sa gituohang shabu nga mokantidad og P742,360.
Ang labing ulahing operasyon nahitabo alas 10:05 sa gabii sa usa ka giingong drug den sa Purok Tambis, Sityo Litmon, Barangay Dumlog, Talisay City nga niresulta sa pagkadakop sa tulo ka mga suspek.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga nadakpan nga sila si alyas Jeward, 36, construction worker ug giingong nagpadagan sa drug den; ug duha ka managsuon nga naabtan sulod sa maong lugar nga naggamit sa gituohang shabu.
Ang duha giila nga sila si alyas Rango, 39, mananagat, ug alyas Silo, 41, construction worker nga pulos molupyo sa Barangay Dumlog.
Nasakmit sa mga personnel sa PDEA 7 ang duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 11 gramos ug adunay average market value nga P62,360, lakip ang buy-bust money ug ubang ebidensya.
Samtang, ang laing buy-bust operation gihimo alas 7:32 sa gabii sa maong petsa sa Purok 4, Barangay Nangka, Consolacion nga nisangpot sa pagkadakop sa duha ka lalaki.
Giila ang mga nadakpan nga sila si alyas Jaime, 35, ang target sa operasyon ug lending collector nga molupyo sa maong barangay; ug iyang ig-agaw nga si alyas Julius, 37, kusinero ug taga-Barangay Tejero, Cebu City.
Nakuha sa mga ahente sa PDEA 7 ang upat ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 100 gramos ug adunay kantidad nga P680,000.
Nasakmit sab ang buy-bust money ug usa ka cellphone nga giingong gigamit sa transaksiyon sa illegal drugs. / AYB