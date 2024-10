5 patay tungod ni 'Julian'

Photo from the Municipal Government of Solsona

Superbalita Cebu









Copied Niabot ngadto sa lima ang ihap sa nangamatay tungod sa pagkusokuso sa bagyong Julian, sumala sa Natio­nal Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). Sa usa ka situational report niadtong Dominggo, Oktubre 6, 2024, ang NDRRMC nagkanayon nga duha sa mga namatay mao ang mga senior citizen nga nag-edad og 87 ug 67 gikan sa Ilocos Norte nga parehong namatay tungod sa pagkalumos. Adunay duha ka kaswalti gikan sa Ilocos Sur nga nag-edad og 37 ug 15 tungod usab sa pagkalumos samtang ang usa gikan sa Sta. Ana, Cagayan tungod sa kuryente. Ang disaster bureau nagkanayon usab nga adunay kapin sa P321 milyunes nga kantidad sa danyos sa sek­tor sa agrikultura tungod sa Julian ingon man ang kapin sa P934 milyones nga kadaot sa imprastraktura ug P92.6 mil­yones nga kantidad sa mga pasilidad sa irigasyon. Nakatala usab kini og 2,456 ka mga balay nga nangaguba. Ang NDRRMC nagkanayon nga adunay kinatibuk-ang 91,871 ka pamilya o 317,671 ka indibidwal ang naapektuhan ni Julian. Base sa datus nga gihatag sa bureau, ang rehiyon sa Ilocos nakaangkon og labing daghang kadaot tungod ni Julian, sa ta­nang apektadong rehiyon partikular na sa amihanang Luzon. / TPM / SunStar Philippines