5 sikop sa managlahi nga buy-bust sa Sugbo

Lima ka mga suspetsado ang nadakpan human nakuhaan og ilegal nga drugas sa nagkalainlaing buy-bust operation sa dakbayan sa Toledo ug Naga.
Napusasan ang usa ka construction worker ug ang iyang kakunsabo atol sa buy-bust operation alas 10:32 sa buntag, Biyernes, Hulyo 31, 2026, sa Barangay Sagay, dakbayan sa Toledo.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas "Caloy," 50 anyos, usa ka construction worker, ug alyas "Amew," 20 anyos, nga parehong nagpuyo sa nahisgutang dapit. Sila gitangong sa Toledo City Police Station samtang nag-atubang og kasong paghupot ug pagpamaligya og ilegal nga drugas human nakuhaan og 1.24 gramos nga shabu nga balor og P8,432.
Sa laing bahin, napusasan usab ang duha ka ulitawo sa laing buy-bust operation alas 5:54 sa hapon, Miyerkules, Hulyo 29, sa Brgy. North Poblacion, dakbayan sa Naga.
Giila ang mga suspek nga silang alyas "Inting," 33 anyos, nagpuyo sa Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay, ug alyas "Edu," 52 anyos, taga Barangay North Poblacion, Naga City.
Nakuha gikan sa ilang possession ang 2.0 gramos nga shabu nga gibanabanang mobalor og P13,600.
Sa mao gihapon nga adlaw sa Naga, usa ka e-bike driver ang nadakpan usab tungod sa pagbaligya og shabu alas 10:03 sa gabii sa Barangay North Poblacion.
Ang suspek giila nga si alyas "Bulldog," 35 anyos, nagpuyo sa maong lugar, kinsa nadakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Naga City Police Station. Nakuhaan siya og 1.0 gramos nga shabu nga balor og P6,800.
Sumala sa kapolisan, modus sa maong e-bike driver ang pagpamasahero diin ang iyang mga kustomer mosakay aron mo-iskor og ilegal nga drugas. / GPL