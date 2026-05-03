5 sikop sa swertres, 4 niini mga inahan

Upat ka inahan ug usa ka amahan nga nalambigit sa swertres ang nadakpan sa usa ka semana nga operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga sugal sa managlahing dapit sa Probinsya sa Sugbo.
Ang uwahing naposasan ang duha ka mga inahan nga usher sa swertres sa lungsod sa Badian niadtong Biyernes, Mayo 1, sa alas 3:30 ug alas 4:30 sa hapon.
Ang duha ka inahan nangisyu og numero diin usa ka pulis nga nagpaka aron-ingnon maoy nipatad kanila.
Ang duha giposasan human wala makapakita og permit sa gobyerno nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo.
Narekober sa ilang possession ang mga gambling paraphernalia ug pusta sa illegal nga sugal. Samtang laing usher nga si alyas Fely, 46 anyos, minyo nga taga Sitio Mangga, Barangay Bahay, Sibonga giposasan usab alas 5:30 sa hapon, Huwebes, Abril 30, 2026.
Ang mga sakop sa Sibonga Municipal Police Station ug sa Regional Intelligence Division (RID), maoy nakasikop ni alyas Fely.
Nasakmit gikan kaniya ang mga swertres stub, P50 nga pusta, ballpen, carbon paper ug cash nga P100.
Ang ikaupat nga inahan nadakpan alas 8:31 sa gabii, Lunes, Abril 27, sa Purok Maya, Sitio Pagutlan, Barangay Maslog, dakbayan sa Danao.
Usa ka alias Fe, 62, molupyo sa nahisgutang lugar, gitanggong sa Danao City Police Station. Nabantog si 'Alyas Fe' sa ilang dapit isip tig-isyu og ilegal nga numero sa swertres, hinungdan nga siya nadakpan pinaagi sa usa ka buy-bust operation.
Narekober sa iyang possession ang P180 cash, stub sheet with carbon paper nga adunay daghang number combinations, usa ka black ball pen ug ubang gambling paraphernalia.
Ikalimang nadakpan usa ka amahan alas 11:50 sa buntag, Huwebes Abril 23, sa Barangay Inayagan, dakbayan sa Naga.
Si Mar Ababan Hiponia, 43, anyos, adunay kapuyo nga taga Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla napusasan sa mga sakop sa Naga City Police Station. / GPL