5 sikop sud sa drug den sa Brgy. Inayawan

Gibungkag sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo ang drug den nga nahimutang sa Sityo Macopa, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo alas 8:30 sa buntag sa Martes, Nobiyembre 11, 2025, nga niresulta sa pagkasikop sa nagpadagan niini ug laing upat nga naatlan nga naghingos og shabu.
Nadakpan sa kapulisan ang ilang target nga maoy nagpadagan sa drug den nga giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga si alyas Eugene, 31, nga nagpuyo ra sab sa maong dapit.
Lakip sa nadakpan ang upat ka tawo sa sulod sa drug den nga naatlan nga naghingos og shabu nga silang alyas Jayson, 38, laborer, taga San Miguel, Lungsod sa Cordova, Arial, 31, laborer, Juan, 36, e-bike driver ug alyas Edgardo,28, kotsero diin silang tulo pulos taga Barangay San Roque, Siyudad sa Talisay.
Nakuha gikan sa mga suspek ang 14 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 13 gramos nga dunay estimated average market value nga P88,400.
Lakip sa nakuha ang mga drug paraphernalia ug buy-bust money nga naa na karon sa kustodiya sa PDEA 7 laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case buildup si alyas Eugene.
Giingong makabaligya siya sa iyang mga customer og 20 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier. / AYB