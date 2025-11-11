5 straight nga daog punterya sa Beermen

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok Phoenix
7:30 pm- Titan Ultra batok San Miguel
Sumpayan og suway sa defending champions San Miguel Beermen ang ilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigsangka sa Titan Ultra Giant Risers sa main game karong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 12, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Human sila nasubhan og duha ka sunodsunod nga kadaugan, ang Beermen nagbangis na ug ilang gipanghubog ang nagsunod nilang upat ka mga kontra nga mao ang Rain or Shine Elasto Painters (111-93), Brgy. Ginebra Gin Kings (83-81), Converge FiberXers (96-90), ug Magnolia Hotshots (94-92).
Niini, seguradong nagbukalbukal ang kadasig sa Beermen alang sa pagpadayon sa ilang kampanya ug angayan kining pangandaman og maayo sa magsunod nilang mga kontra.
Kon hugot nga pagpangandam ang hisgutan, labing seguro gibuhat kini Giant Risers nga gikan sa makapabuhi og dugo nga kadaugan batok sa Blackwater Bossing, 97-86, nga maoy ikaduha pa lang nilang daog sulod sa upat ka mga duwa.
Gilauman nga ipagawas sa Giant Risers ang tanan nilang ikabuga aron malupig ang Beermen nga seguradong makahatag kanila og dakong kadasig.
Sa premirong duwa, magsangka ang parehong nagkagidlay nga Phoenix Super LPG Fuel Masters ug Terrafirma Dyip.
Ang duha ka mga kampo nangatanggong sa three-way tie sa 1-5 nga rekord kauban ang Bossing nga nagbutang kanila sa delikadong sitwasyon.
Hinuon dili pa ulahi ang tanan alang sa Fuel Masters ug Dyip apan kinahanglang sugdan na nila ang pagbangon ning puntoha aron makapalayo sila og gamay sa nagkaduol nga kaw-it sa panamilit. /ESL