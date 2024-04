5 straight wins Tuyo sa Painters

Mga duwa karon:

4:30 pm- Rain or Shine batok NorthPort

7:30 pm- Magnolia batok Blackwater

Sumpayan og suway sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa NorthPort Batang Pier sa premirong duwa karong hapon, Abril 17, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Human sila nakatilaw og kapildihan sa nag-una nilang upat ka mga duwa, ang Elasto Painters ningbangon ug ningrehistro kini’g kadaugan sa nagsunod nilang upat ka mga duwa.

Gikan sa labing ubos nga puwesto, ang Elasto Painters ningpatong na karon sa ikapito dala ang 4-4 nga rekord ug usa sila sa labing init nga puwersa sa kasamtangan.

Nasayod ang Batang Pier niiini.

Alang ni Batang Pier coach Bonnie Tan, dili sila angay matay-og sa gipakitang kabangis sa Elasto Painters.

Ang Batang Pier gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan nga nagpadakin-as kanila sa 4-3 nga rekord, ikalima sa standing.

Apan taliwala niini, taas gihapon og morale ang Batang Pier.

“We can’t be pressured ng mga circumstances namin,” matod ni Tan.

“Nandiyan na iyan so all we can do is to look forward to our remaining games and makuha lang muna immediate objective namin, which is to get to the quarterfinals.”

Hinuon, giangkon ni Tan nga dili sayon nga tahas ang ilang sagubangon batok sa mga batos ni coach Yeng Guiao.

“They’re the No. 1 scoring team ngayon, replacing us so it’s a big challenge for both teams kasi parehong bata, parehong tumatakbo, so I think it’s going to be an exciting game,” dugang ni Tan.

Sa main game, magsangka ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Blackwater Bossing.

Ang Hotshots adunay 3-2 nga rekord samtang ang Bossing naggunit og 3-4 nga baraha. / ESL