50% ka barangays sa Cebu City ang gibanlas sa baha

Labing minos 50 porsiyento sa mga barangay sa Cebu City ang apektado sa pagbaha nga dala sa Bagyong Tino sayo sa Martes sa buntag, Nobiyembre 4, 2025.
Mao kini ang gipahibalo ni Cebu City Councilor Dave Tumulak kinsa maoy chairman sa Disaster Risk Reduction and Management Council sa siyudad.
Matod ni Tumulak, nagsugod ang kusog nga hangin nga nihapak sa siyudad alas 3:45 sa kaadlawon ug nihunong alas 7:30 sa buntag nga nagbilin sa daghang lugar nga nalunopan ug liboan ka mga residente ang namakwit.
“Atol sa kakusgon sa bagyo, kinahanglan namong ipasulod ang among mga rescue team sa sulod sa mga mall alang sa ilang kaluwasan tungod kay kusog ra kaayo ang hangin,” sulti ni Tumulak.
Nagpadayon ang mga rescue operation sa tanang apektadong lugar, apan giila ni Tumulak ang Barangay Talamban, Bacayan, ug Basak Pardo nga lakip sa grabe kaayong naigo sa pagbaha.
“Adunay mga barangay nga wala gyud namo damha nga bahaon, apan karon nakasinati sila og grabeng paglunop,” dugang niya.
Sa mga barangay sa bukid, adunay mga landslide nga gitaho sa Busay diin ang mga trabahante sa barangay ug personnel gikan sa Department of Engineering and Public Works (DEPW) nagtinabangay sa paglimpyo sa mga karsada aron maagian kini pagbalik.
Niingon si Tumulak nga nagpabilin nga stable ang water supply gikan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD), apan nagpadayon ang pagkaputol sa kuryente sa tibuok siyudad.
“Moangkon ko nga ako gyud ang mihangyo nga palungon ang kuryente mga alas 4:30 sa kadlawon aron maseguro ang kaluwasan sa mga residente. Ang Visayan Electric Company karon nag-inspeksiyon sa mga linya sa kuryente ug inig ka-clear na sa mga lugar, mopahibalo sila sa Kagamhanan sa siyudad sa dili pa ibalik ang kuryente,” pasabot ni Tumulak.
Giawhag sab niya ang tanang kapitan sa barangay nga palihukon ang mga licensed electrician sulod sa ilang komunidad. / CAV