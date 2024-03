50 ka bus drivers gi-surprise drug test

Gipaubos sa kinalit nga drug test ang dul-an sa 50 ka bus drivers sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) uban sa Philippine National Police (PNP) ug Land Transportation Office (LTO 7) sa Biyernes sa hapon Maros 22, 2024 sulod mismo sa bus terminal.

Ang information officer sa PDEA 7 nga si Leia Alcantara nagkanayon nga ang surpresa nga drug test kabahin kini sa ilang pag­pangandam sa Semana Santa.

Tinguha nila nga walay tiggamitan sa ilegal nga drugas nga drivers aron luwas ang mga pasahero nga mobiyahe paingon sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya.

“Isa na sa mga initiatives nato for the coming Holy Week, to ensure nga safe ang atong mga passenger, dili under the influence of illegal drugs ang atong driver,” matod ni Alcantara.

Giawhag usab niya ang bus companies nga ilang i-monitor ang ilang mga drivers aron luwas ang mga manakayay sa ilang mga unit ilabi na karon nga tingsakay.

Dugang ni Alcantara nga kon du­nay magpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas, i-hold ang iyang lisensya ug dili siya tugotan nga maka maneho sa iyang bus unit.

Pasabot sa PDEA 7 ilang iduso sa LTO 7 ang lisensya sa driver ug ilang irekomendar sa lokal nga kagamhanan ang maong driver alang sa community based drug rehabilitation.

Usa sa mga driver nga dili lang magpahingan nagkanayon nga wala siya mabalaka sa maong drug test kay siguro siya nga mag negatibo siya niini. “Ang mahadlok sa drug test, Sir, mao ra tong migamit og drugs. Ako limpyo man ko kay sukad wala man ko makatilaw ana,” matod sa usa sa mga driver.

Ang hepe sa Transportation Regulation Officer sa LTO 7 nga si Aden Belza, sa iyang bahin, nagkanayon nga kon dunay magpositibo sa dul-an 50 ka drivers, dili na kini makamaneho ug pahulipan kini og laing driver.

Huwaton usab nila ang confirmatory nga resulta sa drug test ug kon positibo gihapon, ila na kini nga irekomendar sa pagpa rehab. / AYB