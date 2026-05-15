50 ka generator gipamutang sa MCWD nunot sa mga brownout

Gipakatap sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang 50 ka generator set isip kabahin sa ilang contingency measures aron maseguro nga dili maputol ang agas sa tubig sa tibuok Metro Cebu taliwala sa nasinating mga rotational brownout tungod sa Visayas Grid Red Alert.
Gipasalig ni MCWD general manager John Dx Lapid ngadto sa mga konsumidor nga ang mga pumping station ug ang nag-unang mga pasilidad pabilin nga nag-andar taliwala sa dili lig-on nga sitwasyon sa kuryente, samtang nangandam ang utility sa posibleng taas nga kakuwang sa suplay taliwala sa nagkataas nga demanda ug sa hulga sa El Niño.
“We have 50 generator sets ready to ensure the continued operation of our facilities during power interruptions,” matod ni Lapid human sa usa ka oras nga rotational brownout nga gipatuman sa pipila ka bahin sa Sugbo, Mandaue, Dakbayan sa Naga, ug San Fernando tungod sa Visayas Grid Red Alert.
Kini nga pasalig gihimo dungan sa kabalaka sa publiko sa posibleng epekto sa balik-balik nga brownout ngadto sa dako na daan nga kakuwang sa suplay sa tubig sa Metro Cebu. Bisan pa man sa dugang nga gastohan sa operasyon tungod sa paggamit og generator ug pagpangita og laing makuhaan og suplay, niingon si Lapid nga sa pagkakaron wala silay plano nga pasakaan ang bayranan sa tubig.
Dugang niya nga andam ang utility nga mogamit sa mas mahal nga alternatibong mga tinubdan kon gikinahanglan aron lang magpadayon ang serbisyo.
“As I mentioned earlier, if any problems arise with Metro Cebu South, we have desalinated water ready. Although this water is a bit more expensive, when it comes to public service, the Water District will do what is necessary to provide water to our consumers,” matod niya.
Giila sa MCWD ang desalinated water gikan sa pasilidad niini sa Opao, Mandaue City isip katapusang opsyon nga backup kon duna may grabeng kakuwang sa suplay o pagkapawong sa operasyon.
Bisan pa man nga duna nay mga contingency measure, giangkon sa MCWD nga dako gihapon ang kakuwang sa suplay sa tubig itandi sa gikinahanglan sa Metro Cebu.
Matod sa utility, ang ilang kasarangang produksyon nius-os gikan sa 270,000 cubic meters matag adlaw niadtong Enero ngadto sa gibanabana nga 264,000 cubic meters.
Samtang ang kinatibuk-ang demanda sa Metro Cebu niabot na sa mga 600,000 cubic meters matag adlaw.
Usa sa mga apektado mao ang Jaclupan facility sa Talisay City, nga nag-unang pasilidad sa produksyon sa utility, nga nagpabiling nag-andar pinaagi sa mga standby generator set panahon sa brownout.
Apan matod sa MCWD, ang produksyon sa Jaclupan facility nius-os na tungod sa kasamtangang sitwasyon, gikan sa 25,000 cubic meters matag adlaw ngadto sa gibanabana nga 21,000 cubic meters.
Giangkon ni Lapid nga kini nga kakuwang nagpabiling dakong hagit apan matod niya nagsalig ang ahensiya sa daghang sumpay-sumpay nga mga tinubdan ug emergency nga mga tinubdan aron malikayan ang lapad nga kakuwang sa tubig.
Matod niya, ang tubig gikan sa Carmen nagpabiling usa sa lig-on nga backup nga tinubdan tungod kay wala kini kaayo maapektuhi sa El Niño.
Ang sistema sa Carmen kasamtangang naghatag og 30,000 cubic meters matag adlaw ug mahimo pa nga makadugang og 7,000 cubic meters kon gikinahanglan.
Ang laing tinubdan sa Compostela naghatag og gibana-bana nga 10,000 cubic meters kada adlaw, bisan pa og nagpasidaan ang mga opisyal nga mahimo gihapon kining maapektuhan kon molungtad pa ang tinghulaw.
Aron madugangan ang suplay, matod sa MCWD andam silang i-maximize ang mga interconnection ug alternatibong sistema sa suplay kon mosamot pa ang sitwasyon.
Bisan pa og gipasalig sa MCWD nga malikayan ang grabeng kakuwang sa tubig, nagpasidaan ang mga opisyal nga duna gihapoy mga localized water interruption o pagkapawong sa agas sa klaro nga mga dapit, ilabi na kon mosamot ang El Niño o kon duna may problema sa operasyon.
Gisaysay sa ahensiya nga ang mga interruption nabahin sa duha: emergency o scheduled.
Ang mga emergency interruption mahitabo kon duna may kalit nga buslot sa tubo, pagkaguba sa makina, o dinalian nga pag-ayo nga nagkinahanglan og pagpawong para sa kaluwasan.
Samtang, ang mga interruption o scheduled maintenance ipahibalo sa dili pa ang maong adlaw aron mahatagan og higayon ang mga konsumidor nga makapundo og tubig sa dili pa sugdan ang pagmentinar o pag-ayo.
Matod sa MCWD, posibleng duna pay dugang nga mga advisory nga interruption kon mous-os pa og samot ang produksyon sa tubig panahon sa ting-init.
Taliwala sa nagkagamay nga suplay, gipahugtan sab sa MCWD ang pagpaniid batok sa mga ilegal nga paggamit sa hydrant ug pagpangawat og tubig.
Matod ni Lapid, kadto lamang mga tanker nga giaprobahan sa mga lokal nga kagamhanan ug rehistrado sa MCWD ang gitugotan nga mokuha og tubig sa mga hydrant para sa emergency nga pag-apud-apod.Ang dili awtorisado nga paggamit, lakip na ang patubig sa pananom ug uban pang dili-emergency nga paggamit, hugot nga gidili.
Gitaho sab sa MCWD nga mokabat sa 140 ka metro sa tubig ang gikawat niadtong Marso lamang, ug nagpasidaan nga kini nga mga insidente dili lang makabalda sa supaly kondili makadugang sab sa risgo sa kontaminasyon.
Matod sa utility, nakigkoordinar na sila sa mga awtoridad aron gukdon ang mga sad-an.
Taliwala niini nga mga hagit sa suplay, parehong naghangyo ang MCWD ug ang Visayan Electric Company sa mga konsumidor nga magdaginot sa resources.
Una na nga nihangyo ang Veco sa mga residente nga pakunhuran ang paggamit sa kuryente panahon sa peak hours aron makatabang sa pag-stabilize sa grid taliwala sa nagbalik-balik nga Red Alert nga sitwasyon.
Ang MCWD, sa laing bahin, nadasig sa mga panimalay nga likayan ang dili kinahanglan nga paggamit sa tubig, ayuhon ang mga guba nga gripo, minusan ang sige og agas sa tubig, ug i-report dayon ang mga buslot sa tubo pinaagi sa ilang hotline ug mga social media channel.
Bisan pa man sa nagkadakong hagit sa suplay, matod sa MCWD nga nagpabilin silang komitido sa pagpugong sa grabeng kakuwang sa tubig pinaagi sa mga backup generator, alternatibong tinubdan, desalination reserve, ug mga emergency distribution system. / CAV