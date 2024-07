50 ka mga establisemento nga milapas sa easement ginotisya na

Di mominos sa 50 ka mga establisemento sa dakbayan sa Sugbo ang pahibaw-on aron sa paghawan sa ilang mga istruktura tungod kay nisulod sila sa three-meter easement zone, matod sa usa ka opisyal sa dakbayan.

Kini nga mga establisemento nahimutang sa daplin sa mga sapa ug suba sa siyudad, sumala ni Melquiades Feliciano, nangulo sa Task Force Gubat sa Baha sa siyudad.

Ang paghawan sa mga istruktura nga milapas sa easement zone kabahin sa paningkamot sa City Government sa pagsulbad sa baha.

Pito ka mga agianan sa tubig ang nagtadlas sa siyudad. Kini mao ang Guadalupe River, Bulacao River, Butuanon River, Lahug River, Kinalumsan River, Mahiga Creek, ug Estero de Parian.

Si Feliciano, sa pakighinabi sa mga tigbalita kaniadtong Hulyo 1, 2024, wala magtino kon asang agianan sa tubig ang nahimutangan sa 50 ka mga establisemento.

Apan siya niingon nga ang tanang mga istruktura makita sa daplin sa “tanan” nga dagkong mga agianan sa tubig sa dakbayan sa Sugbo.

Ang chief implementer sa task force nagkanayon nga nagpadayon pa ang profiling sa mga establisemento.

Ang City Government ni-isyu kaniadto og notisya ngadto sa 53 ka mga establisemento nga nakalapas sa three-meter easement zone sa may Estero de Parian.

Sa bahin sa maong mga establisemento, si Feliciano niingon nga 19 pa lang ang malampusong nakalimpyo sa ilang mga istruktura subay sa estero, nga moabot og kapin sa usa ka kilometro sa Barangay Parian, San Roque, Tejero ug Tinago.

Unom pa ka mga establisemento ang kasamtangang nanghawan sa ilang mga istruktura.

Ang nahabilin nga mga establisemento kinahanglan pa nga molimpyo sa ilang mga istruktura.

Ang mga establisemento nga gi-isyu nga adunay mga pahibalo gihatagan og 72 ka oras aron matuman.

Kon sila magdumili, ang Business Permit and Licensing Office moisyu og cease and desist orders sa pagpahunong sa ilang operasyon.

Ang three-meter easement zone gimando sa Presidential Decree (PD) 1067, o ang Water Code of the Philippines.

Ang Artikulo 51 sa PD 1067 naglatid nga “the banks of rivers and streams and the shores of the seas and lakes throughout their entire length and within a zone of three meters in urban areas, 20 meters in agricultural areas and 40 meters in forest areas, along their margins, are subject to the easement of public use in the interest of recreation, navigation, floatage, fishing and salvage.”

Ang Cebu City kay usa ka highly urbanized city. / CDF