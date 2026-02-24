50 ka sakyanan nasakmit sa LTO sud sa 2 ka adlaw

Sunod-sunod nga operasyon ang gipatuman sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO-7) diin 50 ka sakyanan ang na-impound sulod lang sa duha ka adlaw sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue.
Kini nga lakang nagpakita sa lig-on nga tinguha sa ahensya nga sumpoon ang noise pollution ug maseguro ang pagsunod sa mga balaod sa dalan sa tibuok rehiyon.
Niadtong Pebrero 23, 2026, ang mga sakop sa LTO-7 nakasikop og 21 ka motor nga naggamit og ilegal nga modified mufflers o bora-bora.
Gipadayon ang operasyon niadtong Pebrero 24, diin laing 28 ka motor ang na-impound sa samang kalapasan, uban ang usa ka sakyanan nga nasakpan nga walay balidong rehistro nga miabot sa kinatibuk-ang 50 ka unit ang na-impound sulod sa duha ka adlaw.
Ang gipahigayon nga kampanya subay sa Memorandum MVL-2026-025 nga gipirmahan ni LTO Chief Assistant Secretary Markus V. Lacanilao.
Kini nagmando sa tanang regional offices sa nasod nga higpitan ang pagpatuman sa mga balaod batok sa dili awtorisado nga pag-usab sa muffler.
Ang operasyon gibase sa Section 34 sa Republic Act No. 4136 (Land Transportation and Traffic Code)nga nagmando nga ang mga muffler dili angay usbon o tangtangon.
Section 5.2.7 sa Department Order No. 2010-32 nga klarong nagdili sa bisan unsang modification sa muffler.
Ang mga drayber nga masakpan mag-atubang sa minimum nga multa nga P5,000, pag-impound sa sakyanan ug mandatory nga pag-ilis sa muffler ngadto sa standard nga exhaust system diha mismo sa dapit diin nadakpan.
Si LTO-7 OIC Regional Director Francisco “Franz” P. Ranches Jr. nihatag og pasidaan nga dili sila mohunong niining kampanya.
“No one is above the law, regardless of position or status — our priority is public safety, and we will continue these operations to ensure that all motorists comply with existing regulations,” matod ni Ranches.
Nagpahimangno usab ang ahensya sa publiko batok sa mga sayop nga impormasyon nga nagkaylap sa social media.
Adunay mga vlogger ug online groups nga nagpakatap og mga misleading nga detalye bahin sa mga lagda sa muffler.
Giawhag sa LTO-7 ang mga motorista nga mosalig lamang sa mga opisyal nga tinubdan sa gobiyerno ug sutaon ang ilang sakyanan kon nagsunod ba kini sa balaod sa dili pa mobiyahe.
Ang maong operasyon gipaabot nga magpadayon sa mosunod nga mga adlaw subay sa tibuok nasod nga kamandoan gikan ni LTO Chief Lacanilao.
Alang sa mga pangutana ug report sa mga traffic violation, mahimong makontak ang LTO-7 pinaagi sa ilang Citizens Law Enforcement Hotline sa Facebook. /