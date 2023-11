50% na ang purohan nga makaaway si Pacquiao sa Olympics

Anaa na sa 50 percent ang purohan nga matuman ang pangandoy ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga makaaway sa 2024 Paris Olympics dungan sa iyang batos nga si Eumir Marcial.

Si Marcial naka-qualify nang daan sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon human siya nakalangkat og silver medal sa miaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Ning puntoha, ang gihuwat na lang mao ang tubag sa Olympic organizing committee kabahin sa hangyo sa Philippine Olympic Committee (POC) nga tugtan ang Pambansang Kamao ng Pilipinas nga makaaway sa Paris.

Gikataho nga ganahan ang Paris Games organizers nga paawayon ang 8-division world champion apan wala pa kini nipagawas og pinal nga desisyon.

“I am grateful to the Philippine Olympic Committee, under the leadership of Abraham Tolentino, for making a recommendation to the IOC to process my eligibility to compete in the 2024 Paris Olympic Games,” matod pa ni Pacquiao nga napatik sa www.philbo­xing.com.