50 tons nga basura ang gikunhod pinaagi sa segregation, shredding

Nakunhoran sa Dakbayan sa Sugbo ang gidaghanon sa basura niini og labing menos 50 ka tonelada matag adlaw tungod sa pagpatuman sa waste segregation o ang paglahi sa basura ug mga inisyatiba sa pag-shred.
Suma ni Mayor Nestor Archival nakatabang kini sa pagpagaan sa problema sa sistema sa paglabay og basura sa siyudad.
Gikan sa kasagarang 600 ka tonelada nga makolekta matag adlaw, niusos na kini karon ngadto sa 550 ka tonelada.
Kini nga kalampusan tungod sa mas estrikto nga paglain-lain sa basura sa level sa barangay ug ang operasyon sa mga shredding machine, ilabi na didto sa Carbon Market.
Matod ni Archival, ang maong pagkunhod nagpasabot og dako nga savings para sa siyudad.
Namatikdan niya nga ang gasto sa paghakot ug paglabay sa basura moabot ngadto sa P3,000 matag tonelada.
Ang 50 ka tonelada nga makuha, nagpasabot og inadlaw nga savings nga mokabat sa P150,000 kon kini mapadayon.
“Mao nang ato gyud ning gipadayon,” matod pa niya.
Gipasabot ni Archival nga ang pagpakunhod sa basura nagsugod sa matag pinuy-anan.
Mao kini ang nag-unang paagi karon samtang nangita ang Cebu City og temporaryo ug malungtaron nga solusyon sa paglabay og basura.
Gipasabot niya nga mga 30 ka upland barangays , nakatampo niini nga pagkunhod. Kon ang matag barangay makatigom lang og bisan usa ka tonelada nga basura pinaagi sa segregation, moabot na kini og 30 ka tonelada nga dili na kinahanglan pang ilabay sa landfill.
Sa Carbon Market pa lang, matod ni Archival, ang shredding operations nakapamenos na og mga 15 ka tonelada nga basura matag adlaw. Target sa siyudad nga pasakaon pa kini ngadto sa 20 ka tonelada, ilabi na nga ang Carbon Market makagama og dul-an sa 40 ka tonelada nga basura kada adlaw.
Ang mga na-shred nga basura, nga kasagaran mga biodegradable , dili na moadto sa mga disposal sites, hinungdan nga mas mous-os ang gidaghanon ug gasto sa paghakot.
Dugang ni Archival, padayon nga palapdan sa siyudad ang paglain-lain sa basura ug ang paggamit sa shredding sa ubang mga dapit. Iyang gihimug-atan nga ang matag tonelada nga makuha makatabang sa pagdaginot sa limitadong pundo samtang naningkamot ang siyudad sa pag-ayo sa sistema sa basura human sa pagsira sa landfill sa Binaliw. / CAV