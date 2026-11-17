Posibleng maapektuhan ang kapin 500 ka balay sa kampanya sa Dakbayan sa Sugbo nga bawion ang tulo ka metros nga easement sa walo ka sapa ug agianan sa tubig.
Apan wala pa mahibaw-i sa city government ang eksaktong ihap sa mga balay ug panimalay nga maapektuhan tungod kay nagpadayon pa ang imbentaryo ug pag-survey sa mga estruktura daplin sa mga katubigan.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Mayor Nestor Archival, sa press conference niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, pasiunang banabana pa lamang ang kapin 500 ka balay. Giklaro niya nga nagtipon pa sa mga report gikan sa mga barangay ang River Troopers aron matino ang aktuwal nga ihap sa mga panimalay nga maapektuhan.
Susihon sab sa imbentaryo kon unsa kadako ang pagsulod sa mga estruktura sa easement ug kon hain nga mga lugar ang gibabagan niini, ilabina sa agos sa tubig ug pagsulod sa mga personnel nga magmentinar sa drainage ug flood-control facilities.
Sa Sityo Bato, Barangay Ermita, niabot na sa 23 ka balay ang boluntaryong gipangguba human makompleto sa dakbayan ang gikinahanglang dokumentasyon. Matag usa sa 23 ka pamilya nga naapektuhan nakadawat og P20,000 nga pinansiyal nga tabang.
Dugang 12 ka estruktura sa maong barangay, nga nahimutang sa ubos nga bahin padulong sa dagat, ang gikasabutan pa alang sa boluntaryong pagpanglimpyo.
Wala pa sab matino sa dakbayan ang permanenteng relokasyon ug eskedyul sa pagbalhin sa tanang panimalay nga posibleng maapektuhan sa mas lapad nga operasyon.
Matod ni Siasar, adunay mga pamilya nga nibalhin na sa kaugalingong yuta o sa ilang giabangan, samtang ang uban girefer sa Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP) aron matan-aw kon kwalipikado ba sila nga maapil sa mga homeowners’ association ug kasamtangang relocation program sa dakbayan.
Ang matag pamilya kansang balay maapektuhan hatagan og P20,000 nga pinansiyal nga tabang, base sa mga sukdanan sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) alang sa mga panimalay nga nangadaot ang balay tungod sa sunog.
Matod ni Siasar, parehas ang kantidad sa tabang bisan unsa pa kadako sa balay o pila ang nagasto sa pagtukod niini.
Motabang sab ang dakbayan sa pagdala sa mga materyales nga magamit pa gikan sa gipangguba nga mga balay.
Giplano sa administrasyon nga palapdan ang clearing operation sa ubang barangay human makompleto sa River Troopers ang ilang pag-survey. / CAV