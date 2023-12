500 ka fresh graduates sa cash for work program

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) nipahigayon sa orientation sa cash for work program (CFW) alang sa mga tinun-an sa kolehiyo sa Cebu Technological University (CTU) main campus gymnatorium niadtong Nobiyembre 6, 2023.

Kini pinaagi sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Deli­very of Social Services (Kalahi-CIDSS) Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay (KKB) program sa DSWD.

Moabot sa 500 ka mga benepisyaryo, fresh graduates gikan sa lainlaing CTU campus sa Sugbo, ang niabot alang sa orientation kay ang maong adlaw gikonsiderar nga ilang unang adlaw sa trabaho.

Ang CFW nga programa naghatag og cash nga suporta baylo sa gikasabutan nga trabaho sa komunidad, serbisyo, o buluhaton nga gihatag.

Naghatag kini og hamubo nga interbensyon pinaagi sa temporaryo nga pagpanarbaho alang sa mga bag-ong gradwado aron maandam sila alang sa tinuod nga trabaho nga kinabuhi sa unahan ug pinansyal nga pagsuporta kanila niining panahon sa transisyon.

Gitahasan sa buhatan ang mga benepisyaryo nga motrabaho sa mga opisina sa Kalahi-CIDSS o Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ilang mga LGU. Ang dagkong trabaho naglakip sa mga buluhaton o serbisyo nga may kalabotan sa pagpatuman sa programa sa Kalahi-CIDSS sa ilang mga lugar.

Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Regional Director Shalaine Marie Lucero ang kamahinungdanon sa serbisyo isip paningkamot ug pasalig nga gitanyag sa DSWD, ilabi na sa pagtrabaho sa usa ka ahensya sa gobiyerno.

Subay sa Community-Dri­ven Development (CDD), gidasig ni Lucero ang mga benepisyaryo sa pag-apil sa pag-ila sa mga panginahanglanon ug pagpatuman sa mga proyekto nga makapakunhod sa kakabos ug makahatag og solu­syon sa mga hagit sa mga dapit diin sila madestino.

Gipahalipayan ni Lucero ang mga gradwado ug giawhag sila nga pahimuslan kining kahigayonan nga mahimong kabahin sa programa.

Si Jesselito H. Perez, gikan sa buhatan ni Senador Imee Marcos; Dr. Rosein A. Ancheta, Jr., Bise Presidente sa Cebu Technological University; ug Lea L. Nieva gikan sa Kalahi-CIDSS National Project Management Office apil sa mitambong sa maong kalihukan ug mipahigayon sa orientation.

Ang mga gradwado nipadayag og kalipay ug pasalamat nga nahimong kabahin sa programa ug gikonsiderar kini nga oportunidad sa pagbaid sa ilang mga kahanas ug sa samang higayon, pagtabang sa pinansyal sa ilang mga pamilya.

“Nalipay ko nga naka-avail ko aning cash for work kay murag mao ni akong first stepping stone nga maka-explore ko og lain nga experiences, lain nga mga lugar, ug makasugat pud og lain nga mga tawo. Daghan kog makat-onan ani, unya maga­mit pud ni nako sa umaabot, kon asa man gani ko motrabaho sa sunod. Dakong prebilihiyo nga nakaapil ko ani,” matod ni Jelah Marie Molit, graduate sa BS Fisheries gikan sa CTU Moalboal.

Ang CFW Program modagan sulod sa tulo ka bulan, sugod sa Nobiyembre 2023 ug matapos sa Pebrero 2024, ug ang mga benepisyaryo ma­kadawat og cash kada buwan sa porma sa payroll.