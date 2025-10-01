500 ka mga polisgipadala sa norte

Mopadala og 500 ka police personnel sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo ang Police Regional Office (PRO) 7 nga grabing naapiktuhan sa linog.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan hepe sa PRO 7 nihimo og aerial inspection uban sa Visayas Command ug nakita ang kalapad sa danyos mugna sa nahitabong linog.
Gawas sa mga polis nga ipakatap sa Bogo ug mga silingang lungsod mopadala usab sila og PNP doctors ug nurses nga makatabang sa mga pasyente nga naa sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo.
Nidugang si Maranan nga dili lang ang PRO-7 ang nipakatap og mga personnel lakip na ang Armadong Kusog sa Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Reservist uban sa mga local Disaster Risk Reduction and Management Office .
Subay niini gisaka na nila ang ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert sukad pa sa Martes sa gabii diin gimanduan ang tanang unit sa kapulisan ug mga police stations nga mo-standby ug andam nga mo responde kung gikinahanglan.
Usa sa gilikayan ang mga kaso sa kawat sa mga dagkong tindahan nga kung kini pasagdan lang sigun sa heneral modako ang problema sa siguridad.
Samtang ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miandam na usab sa ilang search and rescue equipment kung gikihanglan sa PRO-7 ila kining ipagamit.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza , deputy city director for operation sa CCPO nga nihimo na usab sila og inspection sa mga establisamento sa dakbayan nga nakaangkon og danyos. / AYB