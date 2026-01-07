500 ka polis mobantay atol sa Walk with Jesus

Kapin sa 500 ka mga police personnel ang ipakatap sa Cebu City Police Office (CCPO) alang sa ipahigayon nga Walk with Jesus sa Huwebes sa kaadlawon, Enero 8, 2026.
Ang maong relihiyosong kalihukan magsugod sa Fuente Osmeña Rotunda paingon na ngadto sa Basilica Minore del Santo Niño.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa CCPO, nga duha ka oras sa dili pa magsugod ang prosesyon, ikatag na nila ang mga polis sa kadalanan, ilabi na sa mga dapit nga agian sa maong rota.
Usa sa mga prayoridad nga gipangandaman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mao ang pagdumala sa bagang duot sa mga deboto nga mosalmot sa prosesyon aron malikayan ang sobra nga pagdasok ug maseguro ang hapsay nga paglihok sa katawhan.
Aron mas mapalig-on ang seguridad, gawas sa mga unipormadong polis, moabag usab ang mga force multipliers sama sa mga barangay tanod ug uban pang mga grupo.
Lakip usab sa ipakatap ang mga polis nga magsibilyan lamang aron mas daling makamatikod sa bisan unsang kadudahang lihok.
Ipakatap usab sa CCPO ang tanang sakyanan sa Mobile Patrol Unit nga maoy mopahigayon og roving o paglibot-libot sa mga sudlonong bahin sa kabarangayan aron malikayan ang mga krimen samtang ang mga tawo anaa sa prosesyon.
Lakip sa motabang sa operasyon mao ang mga personnel gikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), ug Bureau of Fire Protection (BFP).
Bisan og wa’y nadawat nga hulga sa seguridad, ang kapulisan wala gihapon mokompiyansa ug nagpabilin nga hugot ang monitoring.
Dunay mga gitahasan nga mga personnel nga espesyal nga maniid batok sa mga kawatan nga posibleng mosalmot sa prosesyon aron manguot.
Hugot nga giawhag sa kapulisan ang mga deboto nga mosalmot sa “Walk with Jesus” nga kon mahimo, dili na lang magdala og backpack.
Kini tungod kay ang pag-inspeksyon sa mga bag sa ganghaan sa Basilica Minore del Santo Niño makamugna og kalangan. / AYB