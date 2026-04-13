500 ka wanted sikop sa PRO 7

Gipakusgan pa sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang kampanya batok sa mga wanted persons nga adunay pending warrant of arrest.
Tungod niini, nasikop ang 500 ka mga pinangita sa balaod atol sa 505 ka manhunt operations sa tibuok rehiyon niadtong Marso 2026.
Sa maong gidaghanon, 108 niini giila nga Most Wanted Persons.
Sila ang nagsilbing priority targets sa matag unit sa kapulisan tungod sa kaseryuso sa ilang mga kaso sama sa Murder ug Rape, Robbery with Homicide, ug dagkong kaso sa ilegal nga drugas
Samtang, ang laing 392 ka mga Other Wanted Persons nag-atubang og mga kaso sama sa physical injuries, theft, estafa, ug kalapasan sa mga special laws.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nipahayag nga ang gidaghanon sa mga nadakpan nagpakita sa ilang walay hunong nga tinguha nga malimpyuhan ang komunidad gikan sa mga kriminal.
“These wanted individuals have been loitering around our communities, evading justice and posing potential threats to the safety of the public. Their arrest is crucial in preventing further crimes and ensuring that the rule of law prevails in our region,” matod ni Maranan.
Gidugang niya nga ang padayon nga manhunt operations maoy ebidensya sa ilang lig-on nga pasalig sa paggukod sa mga pinangita ug pagpatuman sa mga kamanduan sa korte. / AYB