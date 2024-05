504 nadakpan sa Sacleo

Sa sulod sa duha ka adlaw nga Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation (Sacleo) nga gisugdan niadtong Abril 29, 2024, nakasikop ang Police Regional Office (PRO 7) og 504 ka mga suspek nga nakahimo’g nagkalainlaing matang sa krimen.

Sa kampanya sa ilegal nga drugas nakasakmit sila og 2,440.67 grams nga dunay standard drug price nga P16,460,556 ug 146 ka drug personalities ang nangadakpan nga mag-atubang og kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Wala usab magpaulahi ang ilang pagpuha’g sa illegal gambling diin sila nakasikop og 242 ka mga sugarol nga miresulta sa pagkasakmit sa P22,553 isip sugal.

Samtang, moabot sa 110 ka unregistered nga mga armas ang ilang naimbargo ug 14 ka mga tawo ang napusasan human naatlan nga nagdala’g armas nga way lisensya.

Gipasigarbo sa kapulisan sa Central Visayas nga nakasikop sila og 11 ka most wanted persons human nalutsan og mga warrant of arrest sa nagkalainlaing kaso nga giatubang sa korte ug 91 ka wanted persons ang lakip sa nadakpan.

Nunot niini, ang hepe sa PRO 7 Police Brigadier General Anthony Aberin, nidayeg sa iyang mga personnel subay sa nakab-ot nga accomplishment nga bisan sa kamubo sa panahon padayon nga nihingusog sa ilang kampanya batok sa kriminalidad.

“Non-stop, series and simultaneous impactful anti-drug operations will be continuing as long as illegal drug personalities will not change their ways. Our commitment to deliver a safe and secure Central Visayas will be unwavering, uncompromising and relentless,” matod ni Aberin.

Si Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Aberin, nagkanayon nga bisan sa kadaghan sa gimbuhaton sa kapulisan apan nagpabilin sila sa pagkaagresibo sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas ug nagkadaiyang mga krimen sa Central Visayas.

Ang accomplishment, matod ni Pelare, nga dako’g natampo niini ang abag sa komunidad nga walay hunong sa paghatag og kasayuran labot sa mga nalambigit sa ilegal nga kalihukan sa ilang lugar.

“Atong warning adtong nagpabilin nga nagmagahi nga nagsige lang gihapon og himo’g ilegal, ang inyong oras giihap na lang tungod kay sa kadako ug sa kadaghan sa atong operations maabtan ra gyud mo,” matod ni Pelare.

Duna pay nagpabiling mga target sa PRO 7 nga maoy sunod nga subject sa ilang dungan nga operation sa mosunod nga mga adlaw. / AYB